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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/goneniya-1590442289.html
РПЦ призвала к широкому международному альянсу в защиту христиан Африки
РПЦ призвала к широкому международному альянсу в защиту христиан Африки
Русская православная церковь призывает все христианские конфессии и международные организации к созданию широкого альянса в защиту гонимых христиан Африки с... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T17:50
2020-12-22T17:50
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
отдел внешних церковных связей московского патриархата
русская православная церковь
сомали
кения
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Русская православная церковь призывает все христианские конфессии и международные организации к созданию широкого альянса в защиту гонимых христиан Африки с целью, в том числе, донесения информации до мирового сообщества об их положении и проведения гуманитарных акций, заявил во вторник глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Выступая на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной положению христиан в Африке, представитель РПЦ заметил, что "африканское христианство сегодня самое быстрорастущее в мире", однако "действия террористов могут переломить эту тенденцию", в отдельных регионах ведется уже самый настоящий геноцид христиан.По его словам, христианские конфессии и организации, оказывающие поддержку африканским христианам, должны регулярно обмениваться информацией о происходящих событиях и, "прежде всего, создать условия для того, чтобы голос страдающих христиан Африки был услышан"."Параллельно нужно думать о том, как объединить наши усилия в реализации совместных гуманитарных инициатив на Африканском континенте. Русская православная церковь и МИД РФ уже предпринимают шаги в этом направлении. В частности, нами внесено предложение, чтобы вопрос гонений на христиан был внесен в повестку работы саммита Россия - Африка", - отметил глава ОВЦС.Он также обратил внимание на то, что, прилагая гуманитарные усилия, РПЦ придерживается правила, согласно которому любые подобные действия должны координироваться с местными церковными общинами и организациями. "Нельзя одновременно выражать желание помочь преследуемым христианам и при этом игнорировать их точку зрения", - добавил архиерей.По данным, которые привел глава ОВЦС, наиболее тяжелым положение христиан является сегодня в регионах к югу от Сахары, в частности, в Нигерии "происходит настоящий геноцид". "В этой стране террористы уничтожают целые христианские деревни, преследуя их жителей по религиозному признаку. Совсем недавно лидер одной из террористических группировок "Боко Харам"* (запрещена в РФ), Абубакар Шекау, объявил об ее ответственности за похищение более трехсот школьников в штате Кацина 12 декабря этого года. Та же организация заявила, что в канун Рождества Христова христианам следует ждать новых кровавых нападений", - сказал иерарх.Еще один очаг преследований, сообщил глава ОВЦС, это восточная часть Африки: Сомали, Кения и соседние страны. Здесь гонения на христиан осуществляет радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов")."Излюбленной тактикой террористов являются облавы на междугородние автобусы, где они отделяют мусульман от христиан, после чего последних убивают. Группировка ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), будучи разгромлена на Ближнем Востоке, нарастила свое присутствие в странах Африки. Ранее с ней солидаризировались группировки "Боко Харам"* в Нигерии и "Аш-Шабаб" в Сомали", - отметил митрополит. Также, по его словам, в последнее время активизировалось движение "Провинция Исламского государства в Центральной Африке", которое взяло на себя ответственность за ряд терактов и нападений на мирных жителей в районах Мозамбика и Конго.Кроме того, в Алжире в последнее время наблюдается "отчетливая тенденция усиления государственного давления на христианские общины", проинформировал представитель РПЦ. В частности, участились случаи отказа от перерегистрации общин, силовики формируют реестр с информацией о религиозной принадлежности школьных учителей.Также новым очагом гонений на христиан стала Эфиопия. На фоне политического кризиса в этой стране с середины 2019 года Эфиопская церковь и ее верующие подверглись целенаправленным атакам, сказал митрополит. "Жертвами зверских расправ стали сотни христиан, тысячи теперь являются беженцами в собственной стране", - констатировал он.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201006/efiopiya-1578288232.html
https://ria.ru/20191114/1560926300.html
https://ria.ru/20201216/nigeriya-1589522084.html
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новости - религия и мировоззрение, отдел внешних церковных связей московского патриархата, русская православная церковь, сомали, кения

РПЦ призвала к широкому международному альянсу в защиту христиан Африки

17:50 22.12.2020
 
© РИА Новости / Антон СкрипуновУлицы Гондэра. Эфиопия
Улицы Гондэра. Эфиопия - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Антон Скрипунов
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Русская православная церковь призывает все христианские конфессии и международные организации к созданию широкого альянса в защиту гонимых христиан Африки с целью, в том числе, донесения информации до мирового сообщества об их положении и проведения гуманитарных акций, заявил во вторник глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Выступая на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной положению христиан в Африке, представитель РПЦ заметил, что "африканское христианство сегодня самое быстрорастущее в мире", однако "действия террористов могут переломить эту тенденцию", в отдельных регионах ведется уже самый настоящий геноцид христиан.
"Хотел бы от имени Русской православной церкви призвать к альянсу все заинтересованные силы, в первую очередь христианские Церкви и международные организации, чтобы стать на защиту гонимых христиан в Африке", - сказал митрополит Иларион.
По его словам, христианские конфессии и организации, оказывающие поддержку африканским христианам, должны регулярно обмениваться информацией о происходящих событиях и, "прежде всего, создать условия для того, чтобы голос страдающих христиан Африки был услышан".
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"Параллельно нужно думать о том, как объединить наши усилия в реализации совместных гуманитарных инициатив на Африканском континенте. Русская православная церковь и МИД РФ уже предпринимают шаги в этом направлении. В частности, нами внесено предложение, чтобы вопрос гонений на христиан был внесен в повестку работы саммита Россия - Африка", - отметил глава ОВЦС.
Он также обратил внимание на то, что, прилагая гуманитарные усилия, РПЦ придерживается правила, согласно которому любые подобные действия должны координироваться с местными церковными общинами и организациями. "Нельзя одновременно выражать желание помочь преследуемым христианам и при этом игнорировать их точку зрения", - добавил архиерей.
По данным, которые привел глава ОВЦС, наиболее тяжелым положение христиан является сегодня в регионах к югу от Сахары, в частности, в Нигерии "происходит настоящий геноцид". "В этой стране террористы уничтожают целые христианские деревни, преследуя их жителей по религиозному признаку. Совсем недавно лидер одной из террористических группировок "Боко Харам"* (запрещена в РФ), Абубакар Шекау, объявил об ее ответственности за похищение более трехсот школьников в штате Кацина 12 декабря этого года. Та же организация заявила, что в канун Рождества Христова христианам следует ждать новых кровавых нападений", - сказал иерарх.
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Еще один очаг преследований, сообщил глава ОВЦС, это восточная часть Африки: Сомали, Кения и соседние страны. Здесь гонения на христиан осуществляет радикальная группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов").
"Излюбленной тактикой террористов являются облавы на междугородние автобусы, где они отделяют мусульман от христиан, после чего последних убивают. Группировка ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в РФ - ред.), будучи разгромлена на Ближнем Востоке, нарастила свое присутствие в странах Африки. Ранее с ней солидаризировались группировки "Боко Харам"* в Нигерии и "Аш-Шабаб" в Сомали", - отметил митрополит.
Также, по его словам, в последнее время активизировалось движение "Провинция Исламского государства в Центральной Африке", которое взяло на себя ответственность за ряд терактов и нападений на мирных жителей в районах Мозамбика и Конго.
Кроме того, в Алжире в последнее время наблюдается "отчетливая тенденция усиления государственного давления на христианские общины", проинформировал представитель РПЦ. В частности, участились случаи отказа от перерегистрации общин, силовики формируют реестр с информацией о религиозной принадлежности школьных учителей.
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Также новым очагом гонений на христиан стала Эфиопия. На фоне политического кризиса в этой стране с середины 2019 года Эфиопская церковь и ее верующие подверглись целенаправленным атакам, сказал митрополит. "Жертвами зверских расправ стали сотни христиан, тысячи теперь являются беженцами в собственной стране", - констатировал он.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьСомалиКения
 
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