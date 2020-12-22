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https://ria.ru/20201222/elka-1590354573.html
Главную елку России нарядили к Новому году
Главную елку России нарядили к Новому году
Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T11:57
2020-12-22T13:54
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новый год—2021
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая установлена на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря и уже через несколько дней, 11 декабря, ее отправили в Москву на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам."В этом году идею, которые придумали наши дизайнеры, навеяла детская, всеми любимая сказка "Морозко". Цветовое решение повторяет купола соборной площади – это белые, золотые и серебряные игрушки", - сказала журналистам пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.Она рассказала, что главная новогодняя елка России украшена 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд и более 1,1 тысячей игрушек, 360 из которых сделаны вручную."Экскурсии в Московский Кремль проводятся, хоть и усеченными группами, но тем не менее, экскурсии будут проходить", - добавила Крылова.По традиции главная ёлка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения.В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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туризм, новости - туризм, новый год, москва, общество

Главную елку России нарядили к Новому году

11:57 22.12.2020 (обновлено: 13:54 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая установлена на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря и уже через несколько дней, 11 декабря, ее отправили в Москву на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУкрашение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
"В этом году идею, которые придумали наши дизайнеры, навеяла детская, всеми любимая сказка "Морозко". Цветовое решение повторяет купола соборной площади – это белые, золотые и серебряные игрушки", - сказала журналистам пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.
Она рассказала, что главная новогодняя елка России украшена 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд и более 1,1 тысячей игрушек, 360 из которых сделаны вручную.
По мотивам сказки "Морозко": украшение главной новогодней елки
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
1 из 11

На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.

Рубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья
2 из 11

Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.

Рубка главной новогодней елки возле деревни Таширово в Наро-Фоминском районе Подмосковья
3 из 11

В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.

Водитель грузового автомобиля с главной общероссийской новогодней елкой в Наро-Фоминском городском округе Московской области
4 из 11

В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.

Специальный автопоезд с главной Новогодней елкой России на Красной площади в Москве
5 из 11

"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
6 из 11

На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".

Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
7 из 11

В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .

Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
8 из 11

Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.

Отражение колокольни Ивана Великого в елочном шарике, украшающем новогоднюю елку на Соборной площади Московского Кремля
9 из 11

Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Елка пробудет на Соборной площади до Крещения.

Украшение новогодней елки на Соборной площади Московского Кремля
10 из 11

Елка пробудет на Соборной площади до Крещения.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.

Украшенная новогодняя елка на Соборной площади Московского Кремля
11 из 11

Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
1 из 11

На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
2 из 11

Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 11

В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 11

"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 11

На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
7 из 11

В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
8 из 11

Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
9 из 11

Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Елка пробудет на Соборной площади до Крещения.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
11 из 11

Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
"Экскурсии в Московский Кремль проводятся, хоть и усеченными группами, но тем не менее, экскурсии будут проходить", - добавила Крылова.
По традиции главная ёлка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения.
В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.
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