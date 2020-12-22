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Главную елку России нарядили к Новому году
Главную елку России нарядили к Новому году
Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая... РИА Новости, 22.12.2020
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая установлена на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря и уже через несколько дней, 11 декабря, ее отправили в Москву на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам."В этом году идею, которые придумали наши дизайнеры, навеяла детская, всеми любимая сказка "Морозко". Цветовое решение повторяет купола соборной площади – это белые, золотые и серебряные игрушки", - сказала журналистам пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.Она рассказала, что главная новогодняя елка России украшена 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд и более 1,1 тысячей игрушек, 360 из которых сделаны вручную."Экскурсии в Московский Кремль проводятся, хоть и усеченными группами, но тем не менее, экскурсии будут проходить", - добавила Крылова.По традиции главная ёлка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения.В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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туризм, новости - туризм, новый год, москва, общество
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая установлена на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.
Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря и уже через несколько дней, 11 декабря, ее отправили в Москву на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам.
"В этом году идею, которые придумали наши дизайнеры, навеяла детская, всеми любимая сказка "Морозко". Цветовое решение повторяет купола соборной площади – это белые, золотые и серебряные игрушки", - сказала журналистам пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова
.
Она рассказала, что главная новогодняя елка России украшена 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд и более 1,1 тысячей игрушек, 360 из которых сделаны вручную.
По мотивам сказки "Морозко": украшение главной новогодней елки
1 из 11
На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.
2 из 11
Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.
3 из 11
В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.
4 из 11
В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.
5 из 11
"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.
6 из 11
На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.
7 из 11
В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".
8 из 11
Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .
9 из 11
Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.
10 из 11
Елка пробудет на Соборной площади до Крещения.
11 из 11
Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.
1 из 11
На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.
2 из 11
Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.
3 из 11
В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.
4 из 11
В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.
5 из 11
"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.
6 из 11
На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.
7 из 11
В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".
8 из 11
Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .
9 из 11
Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.
10 из 11
Елка пробудет на Соборной площади до Крещения.
11 из 11
Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.
"Экскурсии в Московский Кремль проводятся, хоть и усеченными группами, но тем не менее, экскурсии будут проходить", - добавила Крылова.
По традиции главная ёлка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения.
В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.