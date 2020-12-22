https://ria.ru/20201222/elka-1590354573.html

Главную елку России нарядили к Новому году

Главную елку России нарядили к Новому году

Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая... РИА Новости, 22.12.2020

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Более 1,1 тысячей игрушек и 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд, оформленных по мотивам сказки "Морозко", украсили главную новогоднюю елку России, которая установлена на Соборной площади Кремля, передает корреспондент РИА Новости.Главную новогоднюю елку России срубили в подмосковном Наро-Фоминске 9 декабря и уже через несколько дней, 11 декабря, ее отправили в Москву на Красную площадь. В этом году была выбрана 96-летняя ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров. Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам."В этом году идею, которые придумали наши дизайнеры, навеяла детская, всеми любимая сказка "Морозко". Цветовое решение повторяет купола соборной площади – это белые, золотые и серебряные игрушки", - сказала журналистам пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова.Она рассказала, что главная новогодняя елка России украшена 2,4 тысячей метров светодиодных гирлянд и более 1,1 тысячей игрушек, 360 из которых сделаны вручную."Экскурсии в Московский Кремль проводятся, хоть и усеченными группами, но тем не менее, экскурсии будут проходить", - добавила Крылова.По традиции главная ёлка России пробудет на Соборной площади Кремля до Крещения.В этом году из-за пандемии было принято решение не проводить "Общероссийскую Кремлевскую елку", куда приезжают дети со всех регионов страны. Праздник состоится, но в другом формате. Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова рассказала РИА Новости, что для детей будет записано новогоднее представление, которое они смогут посмотреть по телевизору. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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