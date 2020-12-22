По мотивам сказки "Морозко": украшение главной новогодней елки
На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.
На Соборной площади Кремля нарядили главную новогоднюю елку страны.
Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.
Елку срубили под Наро-Фоминском девятого декабря и через несколько дней отправили в столицу.
В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.
В этом году выбрали 96-летнее дерево высотой около 25 метров.
В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.
В Кремль елку привез на автопоезде сам Дед Мороз.
"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.
"Доставили кремлевскую елочку в целости и сохранности", — сказал Дед Мороз журналистам.
На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.
На украшение елки ушло 2400 метров гирлянд и более 1100 игрушек, 360 из которых сделаны вручную.
В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".
В этом году идею дизайнеры предложили идею оформить елку в силе сказки "Морозко".
Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .
Цветовое решение — белые, золотые и серебряные игрушки — повторяет купола Соборной площади .
Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.
Отражение колокольни Ивана Великого в шарике, украшающем главную новогоднюю елку страны.
Елка пробудет на Соборной площади до Крещения.
Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.
Украшенная новогодняя елка на территории Московского Кремля.