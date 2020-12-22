https://ria.ru/20201222/elka-1590360117.html

По мотивам сказки "Морозко": украшение главной новогодней елки

По мотивам сказки "Морозко": украшение главной новогодней елки

Главная новогодняя елка России засверкала тысячами светодиодных огней и игрушек. Как украшали дерево, смотрите в фотоленте Ria.ru РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T13:11

2020-12-22T13:11

2020-12-22T13:14

новый год—2021

новый год

праздник

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590358979_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4adc49b514322e7bf019824cd30a26ff.jpg

Главная новогодняя елка России засверкала тысячами светодиодных огней и игрушек. Как украшали дерево, смотрите в фотоленте Ria.ru

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год, праздник, фото, фото