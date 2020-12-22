https://ria.ru/20201222/elementy-1590445128.html

Пушков рассказал об элементах "холодной войны" против России

Пушков рассказал об элементах "холодной войны" против России

Против России ведется "холодная война" в информационной сфере, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram­-канале. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T18:01

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Против России ведется "холодная война" в информационной сфере, заявил сенатор Алексей Пушков в Telegram­-канале.Он отметил, некоторые медиа, действующие на территории России, финансируются из государственных бюджетов США, Германии и других стран, но не помечаются в Твиттере маркировкой "Государственной издание". Подобная мера применяется только в отношении российских СМИ."Такого рода двойной стандарт — один из элементов "холодной войны" в информационной сфере, ведущейся против России", — заявил Пушков. Роскомнадзор неоднократно призывал Facebook, Twitter и Google прекратить цензуру в отношении российских медиа. Как отмечало ведомство, эти ресурсы сейчас ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ, среди которых РИА Новости, RT, Sputnik и "Россия 1".Несколько месяцев назад видеохостинг YouTube заблокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, а также удалил аккаунт одного из главных крымских телеканалов "Крым 24". Всего, по данным открытых источников, в последние годы в зарубежный черный список попали около 200 русскоязычных каналов.

https://ria.ru/20201222/tsenzura-1590391271.html

https://ria.ru/20201214/tsenzura-1589213263.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, youtube, алексей пушков, twitter, технологии