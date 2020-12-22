https://ria.ru/20201222/demontazh-1590425234.html

В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий

В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий

Первый зампред Банка России Сергей Швецов предсказал законодательный демонтаж института накопительных пенсий. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T16:34

2020-12-22T16:34

2020-12-22T18:51

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый зампред Банка России Сергей Швецов предсказал законодательный демонтаж института накопительных пенсий."Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии — Прим.ред.). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан", — сказал он во время встречи с участниками финансового рынка.Швецов добавил, что при этом средства на счетах россиян никуда не денутся, но новые деньги по этому "каналу" не пойдут.При этом альтернативной системой накоплений на длительный срок, имеющей достаточный налоговый стимул, первый зампред ЦБ назвал проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).Банк России в конце октября представил проект ИИС-III. Он будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИС и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет. При этом предлагалось допускать возможность открытия ИИС-III одновременно с ИИС типа I или типа II.В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, он вступит в силу с 1 января. Согласно документам, это не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.

https://ria.ru/20201217/pensii-1589714604.html

https://ria.ru/20201221/pensiya-1590154119.html

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россия, банки, налоги, пенсии, сергей швецов, пенсионный фонд рф, центральный банк рф (цб рф), деньги, экономика