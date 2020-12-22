Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201222/demontazh-1590425234.html
В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий
Первый зампред Банка России Сергей Швецов предсказал законодательный демонтаж института накопительных пенсий. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T16:34
2020-12-22T18:51
россия
банки
налоги
пенсии
сергей швецов
пенсионный фонд рф
центральный банк рф (цб рф)
деньги
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155134/83/1551348301_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_87b51439f0793030e19a32eae7fe4ebf.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый зампред Банка России Сергей Швецов предсказал законодательный демонтаж института накопительных пенсий."Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии — Прим.ред.). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан", — сказал он во время встречи с участниками финансового рынка.Швецов добавил, что при этом средства на счетах россиян никуда не денутся, но новые деньги по этому "каналу" не пойдут.При этом альтернативной системой накоплений на длительный срок, имеющей достаточный налоговый стимул, первый зампред ЦБ назвал проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).Банк России в конце октября представил проект ИИС-III. Он будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИС и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет. При этом предлагалось допускать возможность открытия ИИС-III одновременно с ИИС типа I или типа II.В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, он вступит в силу с 1 января. Согласно документам, это не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
https://ria.ru/20201217/pensii-1589714604.html
https://ria.ru/20201221/pensiya-1590154119.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/155134/83/1551348301_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_9cdc2ff39a40ee994ad07798865a009e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, банки, налоги, пенсии, сергей швецов, пенсионный фонд рф, центральный банк рф (цб рф), деньги, экономика

В ЦБ допустили "демонтаж" института накопительных пенсий

16:34 22.12.2020 (обновлено: 18:51 22.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевВыплата пенсии
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Первый зампред Банка России Сергей Швецов предсказал законодательный демонтаж института накопительных пенсий.
"Сейчас нет дискуссии относительно разморозки (накопительной части пенсии — Прим.ред.). Президент подписал очередные три года, я думаю, что за эти три года институт будет демонтирован в регулировании, в законодательстве. Институт — я имею в виду перечисление бюджетом средств на накопительные счета граждан", — сказал он во время встречи с участниками финансового рынка.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 15:21Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Власти рассматривают возможность индексации пенсий
Швецов добавил, что при этом средства на счетах россиян никуда не денутся, но новые деньги по этому "каналу" не пойдут.
При этом альтернативной системой накоплений на длительный срок, имеющей достаточный налоговый стимул, первый зампред ЦБ назвал проект третьего вида индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Банк России в конце октября представил проект ИИС-III. Он будет сочетать ряд параметров двух существующих ИИС и рассчитан на частные инвестиции от 10 лет. При этом предлагалось допускать возможность открытия ИИС-III одновременно с ИИС типа I или типа II.
В начале декабря президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до конца 2023 года, он вступит в силу с 1 января. Согласно документам, это не уменьшит объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Отчисления в размере шести процентов от зарплаты направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли самостоятельно решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера пенсии.
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря, 06:05
Большинство россиян хотят получать пенсию в 30-45 тысяч рублей
 
РоссияБанкиНалогиПенсииСергей ШвецовПенсионный фонд РФЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДеньгиЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:55Москвичей ожидает облачная погода и до минус четырех
07:49"Ъ": Россия может запретить ввоз с Украины несколько видов ж/д продукции
07:26В Приамурье врачи извлекли из сердца пациента два обломка иглы
07:22В кабмине Японии раскрыли подробности новых ограничений на въезд
07:12Российские врачи помогли ста детям в госпитале Минобороны в Карабахе
07:02В Якутии вновь ищут живодеров из-за нового жестокого видео с лисой
07:00В Якутии возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с лисой
06:52Врачи рассказали, как обезопасить себя после установки искусственной елки
06:40Южная Корея приостановит авиасообщение с Великобританией до конца года
06:36Врачи назвали новогодние подарки, через которые легче передается COVID-19
06:32Закрытые границы не остановят новый штамм коронавируса, рассказала биолог
06:26Эксперт рассказал, как не потерять деньги в период новогодних распродаж
06:19Эксперты рассказали, кто может убедить людей привиться от COVID-19
06:11Исследование показало, сколько россиян останутся без премии на Новый год
06:09В "ВСМПО-Ависма" прокомментировали санкции США против компании
05:42Япония закрывает въезд из Британии для всех, кроме своих граждан
05:38В Госдуме отвергли условия Киева по возобновлению подачи воды в Крым
05:31Филиппины прекращают прием авиарейсов из Великобритании, сообщило СМИ
05:20Опрос показал, сколько компаний отказались от новогодних корпоративов
05:09Минобороны рассказало об успехах разминирования в Карабахе
Лента новостейМолния