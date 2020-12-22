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Шоубиз
https://ria.ru/20201222/buzova-1590398568.html
Бузова сообщила о тайном проекте с Малышевой
Бузова сообщила о тайном проекте с Малышевой
Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором рассказала о совместном проекте с ведущей программы "Жить здорово!" Еленой Малышевой. К публикации певица... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:19
2020-12-22T15:19
знаменитости
звезды
первый канал (телеканал)
шоубиз
елена малышева
ольга бузова
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором рассказала о совместном проекте с ведущей программы "Жить здорово!" Еленой Малышевой. К публикации певица прикрепила совместный снимок с профессором и доктором наук. Пока неизвестно, что это будет за проект. В комментариях пользователи отметили, что все это "неожиданно и странно", а также в шутку предположили, что теперь реалити-шоу "Дом-2", которое закроется в конце декабря, "переедет" на Первый канал. В конце прошлой недели ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир с 2004 года. Двухчасовой финальный выпуск покажут 30 декабря.Позже генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев заявил, что шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". Его слова подтвердил и ведущий Влад Кадони. Он опубликовал в Instagram пост, в котором пообещал "удивить" зрителей продолжением.Высказалась по этому поводу в соцсети и Ольга Бузова, которая вела шоу с 2008 года, а до этого была одной из его участниц. "Уходит целая эпоха, но Бузова остается", – заявила она в сторис.
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знаменитости, звезды, первый канал (телеканал), елена малышева, ольга бузова

Бузова сообщила о тайном проекте с Малышевой

15:19 22.12.2020
 
© Фото : @buzova86/InstagramОльга Бузова
Ольга Бузова - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : @buzova86/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором рассказала о совместном проекте с ведущей программы "Жить здорово!" Еленой Малышевой. К публикации певица прикрепила совместный снимок с профессором и доктором наук.
© Фото : buzova86 Ольга Бузова и Елена Малышева
Ольга Бузова и Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Фото : buzova86
Ольга Бузова и Елена Малышева

"Все, что не случается, все к лучшему. Как мы вам с прекрасной Еленой Малышевой? Роскошный тандем. Скоро вас ждет наш сюрприз в эфире Первого канала. Дальше – больше", – написала Бузова.

Пока неизвестно, что это будет за проект. В комментариях пользователи отметили, что все это "неожиданно и странно", а также в шутку предположили, что теперь реалити-шоу "Дом-2", которое закроется в конце декабря, "переедет" на Первый канал.
В конце прошлой недели ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2", которое выходило в эфир с 2004 года. Двухчасовой финальный выпуск покажут 30 декабря.
Позже генеральный директор "Дома-2" Александр Расторгуев заявил, что шоу "не закрывается, а заканчивает свой выход на канале ТНТ". Его слова подтвердил и ведущий Влад Кадони. Он опубликовал в Instagram пост, в котором пообещал "удивить" зрителей продолжением.
Высказалась по этому поводу в соцсети и Ольга Бузова, которая вела шоу с 2008 года, а до этого была одной из его участниц. "Уходит целая эпоха, но Бузова остается", – заявила она в сторис.
Режиссёр Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 13:56Шоубиз
Максим Фадеев объяснил, почему рад закрытию "Дома-2"
 
ШоубизЗнаменитостизвездыПервый канал (телеканал)Елена МалышеваОльга Бузова
 
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