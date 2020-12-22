https://ria.ru/20201222/biblioteka-1590403081.html

Сенаторы предложили создать в России национальную цифровую библиотеку

Сенаторы предложили создать в России национальную цифровую библиотеку

Сенаторы предлагают Миннауки и Минцифры рассмотреть вопрос создания в России национальной цифровой библиотеки, включающей учебную литературу по всем... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T14:56

2020-12-22T14:56

2020-12-22T16:09

навигатор абитуриента

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сенаторы предлагают Миннауки и Минцифры рассмотреть вопрос создания в России национальной цифровой библиотеки, включающей учебную литературу по всем направлениям подготовки в вузах.Об этом говорится в проекте решения круглого стола, посвященного мерам поддержки студентов в условиях распространения коронавируса.Так, Миннауки совместно с министерством цифрового развития предлагается "проработать возможность создания национальной цифровой библиотеки, включающей основную необходимую учебную литературу по всем направлениям подготовки и специальностям высшего образования, отобранную по рекомендациям координационных советов по областям образования и федеральных учебно-методических объединений в системе высшего образования, с возможностью безвозмездного использования студентами образовательных организаций высшего образования", говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.Также ведомствам предлагается разработать программу развития цифровых инструментов и цифрового контента, необходимых для организации и проведения в онлайн-формате практических занятий, виртуальных лабораторий, использования симуляторов, виртуальной и дополненной реальности.Минобрнауки также рекомендуется организовать общероссийский мониторинг качества дистанционного обучения "с точки зрения студентов, направленный на выявление проблем организационного, образовательного, социально-психологического характера, по его итогам подготовить предложения по решению выявленных проблем".Кроме того, ведомству предлагается рассмотреть возможность организации конкурсов на создание программных продуктов, позволяющих без потери качества в условиях дистанционного обучения проводить лабораторные занятия, научно-экспериментальные и практические исследования, предусмотренные соответствующими образовательными программами. Также рекомендуется проработать вопрос о выявлении и распространении доказавших эффективность практик организации дистанционного обучения, организации межвузовского обмена опытом в данной сфере.Министерству предлагается разработать комплекс мер, направленных на внедрение в вузах новых методик преподавания с учетом развития цифровизации общества, включая переподготовку и повышение квалификации преподавателей в данной сфере. Совместно с Российской академией образования рекомендуется разработать методические рекомендации для вузов по развитию навыков самоорганизации и самообучения у студентов, а также по психологической поддержке и социальной адаптации учащихся.Сенаторы рекомендуют ведомству разработать методические рекомендации для вузов по мерам поощрения и мотивации преподавателей, активно включающихся в проектирование и использование цифровых ресурсов и практик. Самим вузам предлагается создавать рабочие места для трудоустройства студентов на базе учебных заведений.Органам госвласти регионов предлагается оказывать содействие вузам в организации изоляции для студентов, проходящих самоизоляцию, заболевших иногородних студентов, не нуждающихся в госпитализации, а также по размещению подлежащих 14-дневной изоляции студентов, в том числе иностранных, в изоляторах по типу обсерваторов на территории субъекта РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/biblioteka-1585390541.html

https://ria.ru/20201202/biblioteka-1587403978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), совет федерации рф, общество