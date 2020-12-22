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https://ria.ru/20201222/beatles-1590291891.html
Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles
Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles
Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон смонтировал ролик, дающий представление о том, каким будет предстоящий документальный фильм "The Beatles: Get Back" о... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:25
2020-12-22T00:25
музыка
кино и сериалы
ринго старр (ричард старки)
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джордж харрисон
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон смонтировал ролик, дающий представление о том, каким будет предстоящий документальный фильм "The Beatles: Get Back" о ливерпульской четверке, сообщает Variety.Изначально предполагалось, что он выйдет в сентябре, но из-за пандемии коронавируса релиз был отложен. Представляя свою работу, сидя в монтажной комнате, Джексон говорит: "Фильм сейчас уже должен был быть закончен, но как и на весь мир на нас обрушилась пандемия COVID-19. Хорошо только то, что мы монтируем его в Новой Зеландии, где вирус уже почти побежден. Поэтому мы можем вернуться к работе над проектом".Режиссер поделился также, что в его распоряжении было 56 часов ранее не публиковавшихся видеосъемок с участием музыкантов The Beatles.По его словам, монтаж закончен наполовину. Джексон пояснил также, что представленный ролик не является трейлером (он появится только в следующем году), и это не отрывок из фильма: "Это склейка моментов, которые мы взяли из этих 56 часов. Она дает представление о том, какой будет наша картина". Предполагается, что фильм выйдет в прокат летом 2021 года.
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РИА Новости
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музыка, кино и сериалы, ринго старр (ричард старки), пол маккартни, джон леннон, джордж харрисон , новости культуры, питер джексон, the beatles, новая зеландия

Питер Джексон представил ролик из кадров будущего фильма о The Beatles

00:25 22.12.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Режиссер "Властелина колец" Питер Джексон смонтировал ролик, дающий представление о том, каким будет предстоящий документальный фильм "The Beatles: Get Back" о ливерпульской четверке, сообщает Variety.
Изначально предполагалось, что он выйдет в сентябре, но из-за пандемии коронавируса релиз был отложен.
Представляя свою работу, сидя в монтажной комнате, Джексон говорит: "Фильм сейчас уже должен был быть закончен, но как и на весь мир на нас обрушилась пандемия COVID-19. Хорошо только то, что мы монтируем его в Новой Зеландии, где вирус уже почти побежден. Поэтому мы можем вернуться к работе над проектом".
Режиссер поделился также, что в его распоряжении было 56 часов ранее не публиковавшихся видеосъемок с участием музыкантов The Beatles.
По его словам, монтаж закончен наполовину. Джексон пояснил также, что представленный ролик не является трейлером (он появится только в следующем году), и это не отрывок из фильма: "Это склейка моментов, которые мы взяли из этих 56 часов. Она дает представление о том, какой будет наша картина".
Предполагается, что фильм выйдет в прокат летом 2021 года.
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