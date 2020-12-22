https://ria.ru/20201222/aviasoobschenie-1590308919.html
Россия приостановила полеты в Британию из-за мутации COVID-19
Россия приостановила полеты в Британию из-за мутации COVID-19
Россия с 22 декабря на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новый штамм коронавируса. РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T00:11
2020-12-22T00:11
2020-12-22T09:11
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россия с 22 декабря на неделю приостановила возобновленное в августе авиасообщение с Великобританией после того, как там обнаружили новый штамм коронавируса.О выявлении мутации 14 декабря сообщил глава Минздрава Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. По его словам, штамм распространяется быстрее, чем другие варианты вируса, это подтвердил и британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам. Как рассказали в ВОЗ, эту мутацию обнаружили также в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд стран объявили о приостановке авиасообщения с Британией. В понедельник такое решение приняли и российские власти."Аэрофлот" отменил рейсы в Лондон с полуночи вторника на семь дней. Возврат средств за билеты будет осуществляться в обычном для вынужденной отмены порядке: в полном размере, в соответствии с формой оплаты.Россия на фоне пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В августе оно начало возобновляться, сейчас разрешены полеты в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590275749.html
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, россия, великобритания, общество