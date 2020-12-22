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РВСН получили на вооружение четыре ракетных комплекса "Авангард"
РВСН получили на вооружение четыре ракетных комплекса "Авангард"
Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард", следует из... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T12:09
2020-12-22T12:22
владимир путин
сергей шойгу
ракетные войска стратегического назначения
безопасность
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард", следует из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имеется в распоряжении РИА Новости.Как отмечается в материалах ведомства, число ракетных комплексов "Авангард" в период с 2012 по 2020 годы выросло до четырех.Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов в него входит, официально не сообщалось. В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Оренбургской ракетной дивизии до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух "Авангардов".Как сообщил в понедельник на итоговой коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин, Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса "Авангард" с ракет "Стилет" на перспективные ракетные комплексы. Как сказал журналистам в кулуарах коллегии командующий РВСН Сергей Каракаев, на ракетный комплекс "Авангард" продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения.По данным ведомства, скорость полета блока достигает 28 скоростей звука или 7,5 км/с.
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владимир путин, сергей шойгу, ракетные войска стратегического назначения, безопасность

РВСН получили на вооружение четыре ракетных комплекса "Авангард"

12:09 22.12.2020 (обновлено: 12:22 22.12.2020)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Авангард" установили в шахту под Оренбургом
Ракетный комплекс Авангард установили в шахту под Оренбургом - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Российские войска стратегического назначения (РВСН) получили на вооружение уже четыре ракетных комплекса стратегического назначения "Авангард", следует из сборника "Основных итогов деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2012-2020 годах", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Как отмечается в материалах ведомства, число ракетных комплексов "Авангард" в период с 2012 по 2020 годы выросло до четырех.
Первый полк, вооруженный "Авангардом", заступил на боевое дежурство в Оренбургской ракетной дивизии в декабре 2019 года. Сколько комплексов в него входит, официально не сообщалось. В октябре министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Оренбургской ракетной дивизии до конца года подготовят инфраструктуру для развертывания еще двух "Авангардов".
Как сообщил в понедельник на итоговой коллегии Минобороны России президент РФ Владимир Путин, Россия разрабатывает планы перевода гиперзвукового комплекса "Авангард" с ракет "Стилет" на перспективные ракетные комплексы. Как сказал журналистам в кулуарах коллегии командующий РВСН Сергей Каракаев, на ракетный комплекс "Авангард" продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения.
По данным ведомства, скорость полета блока достигает 28 скоростей звука или 7,5 км/с.
Гиперзвуковый ракетный комплекс Авангард доставили в пусковую шахту - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 09:55Новое оружие России
Минобороны показало видео установки в шахту ракеты комплекса "Авангард"
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРакетные войска стратегического назначенияБезопасность
 
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