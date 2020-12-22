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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201222/afrika-1590447394.html
Священник: мировые СМИ мало сообщают о гонениях на христиан Африки
Священник: мировые СМИ мало сообщают о гонениях на христиан Африки
Мировое сообщество, ведущие СМИ мировых держав уделяют очень мало внимания участившимся гонениям на христиан в Африке, и поэтому ситуация на этом континенте всё РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T18:13
2020-12-22T18:15
религия и мировоззрение
игорь ковалевский
новости - религия и мировоззрение
римско-католическая церковь
чад
эфиопия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мировое сообщество, ведущие СМИ мировых держав уделяют очень мало внимания участившимся гонениям на христиан в Африке, и поэтому ситуация на этом континенте всё ухудшается, заявил во вторник на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" канцлер курии Римско-католической архиепархии в Москве священник Игорь Ковалевский."Мировое сообщество, в частности, СМИ, мало внимания уделяют этой теме. Ведущие мировые СМИ много говорят о дискриминации тех или иных групп населения в развитых странах. Как только происходит теракт, в котором гибнут люди, – тут же мы достаточно быстро об этом узнаем, но, к огромному сожалению, о преследованиях христиан, о терактах, которые происходят в Африке, мы узнаем не так быстро, а здесь важна быстрая реакция мирового сообщества, ведь в каком-то теракте могут погибать сотни людей, и это происходит постоянно", - сказал Ковалевский.По его словам, Римско-Католическая церковь "мониторит ситуацию", но "важно, чтобы эти данные стали достоянием мировой общественности".По информации Ковалевского, известны многочисленные случаи так называемой вербальной дискриминации (на бытовом уровне) во многих странах Африки: в Нигере, Чаде, Эфиопии, Буркина-Фасо. Отдельно, добавил священник, следует выделить Нигерию, где "можно говорить о попытке геноцида христиан"."Проблемы, которые связаны с преследованием христиан в Африке, потом отражаются на Европейском континенте и в России – это приводит к потоку беженцев, мигрантов, и часто это не экономические мигранты, а люди, у которых больше ничего не осталось, даже своих домов", - сказал представитель Римско-Католической церкви.Пандемия коронавируса в этом году только обострила существующие проблемы, в частности, "вербальную дискриминацию" христиан в Африке, добавил Ковалевский. Он полагает, что в сложившейся ситуации христианам Африки ничего не остается, как "брать инициативу в свои руки, чтобы защищать свои права".Выступивший с обращением к участникам онлайн-конференции Коптский патриарх Тавадрос II также признал, что преступления в отношении христиан на Африканском континенте особенно выросли в ситуации распространения CОVID-19. "Мы также хотим призвать человечество более внимательно отнестись к этой проблеме, особенно в свете пандемии", - сказал патриарх.Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) в этой связи выступила за принятие Международной конвенции о защите прав верующих, которая была бы "юридически обязывающим документом для государств, которые ее ратифицируют", сообщил ранее во вторник РИА Новости председатель РАРС Сергей Мельников.
https://ria.ru/20201222/goneniya-1590442289.html
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игорь ковалевский, новости - религия и мировоззрение, римско-католическая церковь, чад, эфиопия

Священник: мировые СМИ мало сообщают о гонениях на христиан Африки

18:13 22.12.2020 (обновлено: 18:15 22.12.2020)
 
Местная жительница за работой, ЮАР
Местная жительница за работой, ЮАР - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мировое сообщество, ведущие СМИ мировых держав уделяют очень мало внимания участившимся гонениям на христиан в Африке, и поэтому ситуация на этом континенте всё ухудшается, заявил во вторник на онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" канцлер курии Римско-католической архиепархии в Москве священник Игорь Ковалевский.
"Мировое сообщество, в частности, СМИ, мало внимания уделяют этой теме. Ведущие мировые СМИ много говорят о дискриминации тех или иных групп населения в развитых странах. Как только происходит теракт, в котором гибнут люди, – тут же мы достаточно быстро об этом узнаем, но, к огромному сожалению, о преследованиях христиан, о терактах, которые происходят в Африке, мы узнаем не так быстро, а здесь важна быстрая реакция мирового сообщества, ведь в каком-то теракте могут погибать сотни людей, и это происходит постоянно", - сказал Ковалевский.
По его словам, Римско-Католическая церковь "мониторит ситуацию", но "важно, чтобы эти данные стали достоянием мировой общественности".
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По информации Ковалевского, известны многочисленные случаи так называемой вербальной дискриминации (на бытовом уровне) во многих странах Африки: в Нигере, Чаде, Эфиопии, Буркина-Фасо. Отдельно, добавил священник, следует выделить Нигерию, где "можно говорить о попытке геноцида христиан".
"Проблемы, которые связаны с преследованием христиан в Африке, потом отражаются на Европейском континенте и в России – это приводит к потоку беженцев, мигрантов, и часто это не экономические мигранты, а люди, у которых больше ничего не осталось, даже своих домов", - сказал представитель Римско-Католической церкви.
Пандемия коронавируса в этом году только обострила существующие проблемы, в частности, "вербальную дискриминацию" христиан в Африке, добавил Ковалевский. Он полагает, что в сложившейся ситуации христианам Африки ничего не остается, как "брать инициативу в свои руки, чтобы защищать свои права".
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Выступивший с обращением к участникам онлайн-конференции Коптский патриарх Тавадрос II также признал, что преступления в отношении христиан на Африканском континенте особенно выросли в ситуации распространения CОVID-19. "Мы также хотим призвать человечество более внимательно отнестись к этой проблеме, особенно в свете пандемии", - сказал патриарх.
Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) в этой связи выступила за принятие Международной конвенции о защите прав верующих, которая была бы "юридически обязывающим документом для государств, которые ее ратифицируют", сообщил ранее во вторник РИА Новости председатель РАРС Сергей Мельников.
 
Религия и мировоззрениеИгорь КовалевскийНовости - Религия и мировоззрениеРимско-католическая церковьЧадЭфиопия
 
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