https://ria.ru/20201222/aes-1590412603.html

Рапота: идея строительства второй АЭС в Белоруссии обсуждается

Рапота: идея строительства второй АЭС в Белоруссии обсуждается

Идея строительства еще одной после БелАЭС атомной электростанции в Белоруссии находится на этапе обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости государственный... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:42

2020-12-22T15:42

2020-12-22T15:42

союзное государство

россия

григорий рапота

белоруссия

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Идея строительства еще одной после БелАЭС атомной электростанции в Белоруссии находится на этапе обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.По его словам, атомная энергетика – это будущее. "Может быть, звучит парадоксально, особенно после Чернобыля, но при нормальной безопасной работе для экологической обстановки лучше ничего не придумаешь. Никаких выхлопов, никаких углеродных и выделений, ничего. Единственное – вопрос захоронения отходов", - отметил госсекретарь Союзного государства.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Читайте полный текст интервью >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201117/aes-1584973659.html

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россия, григорий рапота, белоруссия