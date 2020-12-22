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Рапота: идея строительства второй АЭС в Белоруссии обсуждается
Рапота: идея строительства второй АЭС в Белоруссии обсуждается
Идея строительства еще одной после БелАЭС атомной электростанции в Белоруссии находится на этапе обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости государственный... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:42
2020-12-22T15:42
союзное государство
россия
григорий рапота
белоруссия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Идея строительства еще одной после БелАЭС атомной электростанции в Белоруссии находится на этапе обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.По его словам, атомная энергетика – это будущее. "Может быть, звучит парадоксально, особенно после Чернобыля, но при нормальной безопасной работе для экологической обстановки лучше ничего не придумаешь. Никаких выхлопов, никаких углеродных и выделений, ничего. Единственное – вопрос захоронения отходов", - отметил госсекретарь Союзного государства.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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россия, григорий рапота, белоруссия

Рапота: идея строительства второй АЭС в Белоруссии обсуждается

15:42 22.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Идея строительства еще одной после БелАЭС атомной электростанции в Белоруссии находится на этапе обсуждения, сообщил в интервью РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
"Как идея это (строительство второй АЭС в Белоруссии – ред.) прозвучало на фоне тех эмоций, которые возникли при виде такого грандиозного сооружения, как БелАЭС: "А почему бы нам не построить еще такую? Давайте подумаем над этим". Сейчас идея возведения второй АЭС находится только на этапе "подумаем", - сказал Рапота.
По его словам, атомная энергетика – это будущее. "Может быть, звучит парадоксально, особенно после Чернобыля, но при нормальной безопасной работе для экологической обстановки лучше ничего не придумаешь. Никаких выхлопов, никаких углеродных и выделений, ничего. Единственное – вопрос захоронения отходов", - отметил госсекретарь Союзного государства.
Энергетический пуск энергоблока № 1 Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 12:36
"Самым серьезным образом": в Белоруссии задумались о второй АЭС
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.
Читайте полный текст интервью >>
 
Союзное государствоРоссияГригорий РапотаБелоруссия
 
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