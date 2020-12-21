https://ria.ru/20201221/yakutsk-1591127362.html

Сардана Авксентьева: уровень санитарной культуры в Якутске очень высокий

Сардана Авксентьева: уровень санитарной культуры в Якутске очень высокий

РИА Новости, 27.12.2020

2020-12-21T12:00

2020-12-21T12:00

2020-12-27T15:33

республика саха (якутия)

сардана авксентьева

якутск

интервью

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Ежедневные показатели заболеваемости коронавирусом в Якутске идут на спад, но повода для самоуспокоения нет – приближаются новогодние праздники, и многое будет зависеть от того, как жители города будут соблюдать ограничения в каникулы, уверена глава Якутска Сардана Авксентьева. В интервью РИА Новости он рассказала, как пандемия повлияла на работу мэрии и почему даже после ее окончания многие сотрудники могут остаться на удаленке, а также как идет проверка промышленных предприятий, загрязняющих воздух в городе, и почему каждому российскому туристу стоит хотя бы раз посетить Якутию:- Сардана Владимировна, начнем с главной темы для любого руководителя города сегодня – с коронавируса. Какова ситуация с распространением этой болезни в Якутске?- Ежедневные показатели говорят о том, что количество выявленных больных медленно идет на спад, роста нет. Но я считаю, что повода для самоуспокоения у нас совершенно нет, потому что приближаются новогодние праздники. Очень важно, чтобы каждый житель города понимал меру своей ответственности за соблюдение тех правил и норм, к которым нас призывают и министерство здравоохранения, и Роспотребнадзор, наши санитарные врачи. Потому что социальная дистанция важна, соблюдение элементарных гигиенических правил важно. И если мы проведем новогодние праздники нормально, то, в принципе, болезнь пойдет на спад. Надеемся на это. Мне кажется, небольшое повышение может быть весной, когда потеплеет. Это связано как с климатическими условиями и средой выживания вирусов, так и с тем, что в холода мы передвигаемся меньше.Но я бы хотела отметить, что на самом деле жители города очень стараются. И, я думаю, то, что наш город входит в десятку самых образованных городов Российской Федерации, это тоже имеет значение. Все-таки уровень санитарной культуры в Якутске высокий, а я побывала во многих городах в этот период пандемии в силу служебной необходимости, у нас люди отличаются большей сознательностью. Маски носят почти все. Это во-первых. А во-вторых, я бы хотела отметить предпринимателей, которые тоже очень стараются. И я это вижу по результатам ежедневно проводимого мониторинга. С начала пандемии мы с административной комиссией, Роспотребнадзором, со столичной полицией, с министерством предпринимательства в ежедневном режиме проводим проверку мест массового скопления людей. Проверяем все, что входит в нашу компетенцию по соблюдению норм против коронавируса. За прошлые выходные всеми группами в городе было обнаружено только два нарушения. Это говорит о высокой ответственности нашего бизнеса. Предприниматели понимают, что если мы допустим новый рост в городе, то за ним последуют определенные ограничения и это ударит по ним. Если мы так же организованно, включив мозги, проведем Новый год, то мы должны нормально пройти этот период.Со второй четверти мы вернули учиться детей в традиционном очном и смешанном режиме. В садиках у нас детишки не болеют, выявленных нет. Поэтому в целом у нас дела обстоят нормально, но, повторюсь, расслабляться нельзя.- Как власти города контролируют соблюдение жителями ограничительных мер, например в автобусах?- С автобусами у нас зимой всегда сложно. Мы понимаем, что контролировать можно на предмет масок, перчаток, дезинфекции. Неплохо себя зарекомендовали рециркуляторы воздуха от резидентов ТОР "Якутия", которые установлены на отдельных маршрутах. Лабораторные исследования, проведенные Северо-Восточным федеральным университетом, показали, что распространение разных бактерий и вирусов в салоне автобуса снижается в полтора раза. Да, есть указ главы республики, обязывающий соблюдать дистанцию в 1,5 метра, но в автобусах это невозможно. К тому же я понимаю, что как бы мы ни ругали автобусников, это тоже частный бизнес. Это предприниматели, которые работают в непростых условиях, пассажиропоток и доход у них сильно упал. Мы с ними в постоянном диалоге, иногда приходится общаться на повышенных тонах. Зимой старая техника постоянно выходит из строя, на линию они не выходят, поскольку это небезопасно. И как только это случается, из-за переполненности автобусов их ругают пассажиры. Я все это понимаю, но поскольку мы с ними находимся, прежде всего, в договорных условиях, принятые на себя обязательства они должны исполнять. Здесь для меня интересы горожан первичны. Поэтому мы, скажем так, особенно не лютуем в автобусах по отношению к пассажирам, но мы следим за дезинфекцией автобусов, за их своевременной уборкой.Что касается других объектов, оперативным штабом республики на нас возложена обязанность контролировать сферу обслуживания, торговли. Мы проверяем магазины, точки общественного питания, фитнес-клубы, оптовые базы, торговые центры и так далее. Проверка государственных бюджетных учреждений, крупных предприятий к нам не относится.Проверки проводятся ежедневно, люди работают тоже на износ. Административная комиссия подвергается критике со стороны предпринимателей. Я к этому отношусь философски, потому что – не нарушай, и ничего тебе не будет. Конечно, смешного мало для предпринимателей, которые находятся в очень тяжелой ситуации, но вместе с тем требования там довольно простые и ничего такого особенно сложного нет. Последние нарушители, которые у нас были, – в одном заведении проводилась дискотека, в другом работали после полуночи, что тоже категорически у нас запрещено. Иногда смеются, мол, что, после 12 часов ночи вирус особенно опасен? Но тут логика такая, что находясь в питейном заведении, люди в определенном состоянии и в определенное время перестают контролировать свои действия. Это не мы придумали.- Когда в Якутске начнется массовая вакцинация от коронавируса, как она будет проходить?- Поскольку мы здесь парадом не командуем, могу поделиться лишь той информацией, которая мне известна. Вакцина от коронавируса для населения поступит в Якутск примерно весной. Сейчас прививаются медики, потом, следуя логике, это будут педагоги. Затем, я полагаю, будут категории населения повышенного риска – с хроническими заболеваниями, люди старше 65 лет. Я не могу сказать, когда очередь дойдет до нас, людей среднего возраста.- Как работает администрация Якутска в условиях коронавирусных ограничений? Переводили ли сотрудников на удаленку? На ваш взгляд, формат удаленной работы был эффективен или для чиновников важно личное присутствие?- На самом деле коронавирус показал новые возможности как государственного, так и муниципального управления. Вот эти все мысли об оптимизации и так далее приходят не просто так. Вот мы с вами общаемся в Zoom. И мы теперь проводим так большинство наших совещаний и здорово на этом сэкономили время. Потому что доехать до мэрии для чиновников летом – вы сами знаете, сколько это может занять времени из-за пробок, не считая того, что подразделения мэрии разбросаны по всему городу. А теперь ты нажал на кнопку и ты уже на совещании. Кроме того, когда в соответствии с указом главы республики 50% сотрудников мы перевели на удаленку, стало понятно, что это возможно. Да, когда пандемия пройдет, все 50% не могут потом остаться. Выйдут контрольщики, люди, которые работают на земле. Сейчас на удаленке у нас те, кто работает с базами без персональных данных, то есть возникло понимание, что можно таким образом организовать рабочий процесс. Мы посчитали и предварительно пришли к мнению, что какая-то часть сотрудников мэрии, видимо, могут остаться на удаленке и после пандемии. Но отсюда вытекают другие моменты, такие как услуги связи, минимальные условия для работы, явочные дни и прочее.И моя мысль об опенспейсе получает дополнительные очертания, которые я озвучила, говоря о продаже здания мэрии. Да, это не одномоментно – сегодня решили, завтра продали, нет, конечно. Это муниципальная собственность, процедура займет не меньше года. К счастью, на нас почти сразу вышли из Центра перспективных управленческих решений, который работает с федеральными министерствами строительства и экономики. Они, в частности, анализировали эффективность переезда семи федеральных ведомств в единый правительственный комплекс в Москве. Они предложили нам безвозмездную помощь. Они уже видят, какие есть сложности в организации этой работы, например такие, как уровень шума, климат-контроль, тихие зоны. Это бесплатно, потому что это передовой опыт, ни в одном муниципалитете России такое еще не внедрено. Но может быть, кто-то и опередит нас на финише. Поскольку Якутск очень медийный город, если они нам помогут, то мы, конечно же, об этом всем расскажем. Также на нас вышли коллеги из КБ "Стрелка". Они давно работают с Якутией, реализуют множество проектов на федеральном уровне. У них очень серьезная база, в коллективе работают высококлассные урбанисты. И они тоже предложили нам безвозмездно подготовить модель опенспейса, которая в дальнейшем может лечь в основу технического задания.Публикация о продаже здания мэрии – это, кроме всего прочего, замер общественного мнения. Более старшее поколение защищает это здание. Они почему-то решили, что оно представляет какую-то ценность. Но это не памятник архитектуры. И потом, здание дорогое как само по себе, так и в части содержания. Важно ли тратить 30 с лишним миллионов на содержание этого здания, чтобы я сидела на проспекте Ленина? Мне не важно, и моим ближайшим коллегам тоже не важно. Молодежь, а в мэрии в основном работает молодежь, тоже с интересом к этому отнеслась, потому что понятно, что это будет современное пространство. Между прочим, пространство, в котором ты работаешь, меняет твой образ мыслей и, соответственно, решения, которые ты принимаешь. Это общемировая тенденция, когда высвободившиеся деньги направляются органами местного самоуправления на основные цели. Есть даже понятие "эргономика рабочего места". Если ты сидишь такой тойончик (начальничек – ред.) с приемной с деревянной дверью и красивыми дверными ручками – это одна позиция, и совсем другая – когда ты с коллегами постоянно находишься в очень освещенном, просторном месте. Сейчас КБ "Стрелка" проводит интервьюирование всех сотрудников разных уровней, у кого какие есть пожелания к рабочему месту. Параллельно мы начинаем входить в оценку этого здания и всех зданий, которые у нас есть. Сейчас для продажи, разумеется, период не очень удачный, но никто и не намерен делать это сейчас, потому что необходимо пройти все процедуры.- Якутск, несмотря на нехватку кадров из-за пандемии, выполнил в этом году план по ремонту и строительству дорог. Какой объем работы запланировали на 2021 год?- Да, мы выполнили план в 2020 году. Это было очень сложно, так как обычно на этих работах у нас задействованы, скажем так, приглашенные дорожники. Их нынче не было. Пришлось выкручиваться своими силами. Конечно, квалификация у них была разной, в общем, трудности были неимоверные. Но проект федеральный, планы амбициозные, дороги городу нужны, поэтому я очень благодарю моих коллег, особенно первого заместителя Евгения Григорьева, муниципальный Главстрой, подрядчиков, которые все-таки смогли эту работу организовать. И на уровне правительства, и на уровне кураторов с управления автодорог, и когда приезжала проверка из Росавтодора, отмечено, что уровень организации по сравнению с прошлым годом повысился в разы. Я думаю, что и жители это заметили. В снег мы не ушли в этом году, потому что провели торги раньше. Тем не менее у меня и у жителей Якутска есть существенные претензии к качеству выполненных работ. Это зависит от качества подготовки наших подрядчиков. Но здесь нужно сказать следующее. Все дороги на гарантийном обслуживании от 5 до 8 лет в зависимости от видов работ. В течение этого года на одном только участке мы заставили подрядчика переложить асфальт в 3 тысячи квадратных метров. Также заставляли переделывать на улице Суоруна Омоллоона, плитку они три раза перекладывали. И если эта плитка поплывет, они ее будут бесплатно перекладывать пять лет.Крайне важно, что работы улучшаются, потому что через два года, с 2023 года, мы ставим еще более амбициозные цели – делать по 50 километров дорог. Сейчас мы делаем по 22-23 километра в год.В следующем году мы начинаем ремонт проспекта Ленина, это грандиозный проект. Спрашивают, почему 1,5 миллиарда и почему три года? Покрытие асфальта будет делаться заново на всем протяжении с устройством новой дорожной одежды, расширением перекрестков, переносом остановок в соответствии с нормами безопасности. Будут использоваться современные, дорогие материалы – гранитные плитки, будут велодорожки с двух сторон, полностью поменяем освещение. Мы хотим, чтобы наш проспект отражал то, каким мы хотим видеть город в будущем. А самое главное, мы меняем инженерные сети, которые находятся под дорожным полотном. Это всегда самая дорогая часть. С 1968 года канализационный коллектор лежит под проспектом без ремонта. Я говорю, что когда вскрывается дорожное полотно и меняются сети под ним, это всегда похоже на хирургическую операцию тяжелобольного. Вы обратили внимание, мы меняем канализацию, газовые трубы, электрику – это огромный пласт работы и по деньгам, и по времени. А некоторые думают, что дорожные работы – это означает положить асфальт, говорят, что вы там копаетесь пол-лета, кладите уже асфальт. Но это так не делается.Еще одна трудность – очень серьезное обводнение грунтов в Якутске. Это связано как с глобальным потеплением, так и с отсутствием нормальной системы ливневой водоотводной канализации. Иногда возникают вопросы к тем, кто проводил изыскательские работы. Эти работы может выиграть любая организация, которая имеет допуск, находясь хоть где. Хорошо, что с 1 сентября этого года в федеральное законодательство внесены изменения. Думаю, что отбор подрядчиков станет лучше. Конечно, хотелось бы, чтобы работали местные. Но смогут ли они обеспечить нужное количество спецтехники, специалистов, управленческого персонала? Почему у нас, например, застрял подрядчик "Алаас"? Не побоюсь этого слова, хапнули несколько самых дорогих объектов этого города, при этом у них нет ни мастеров участков, ни инженеров, есть только рабочие. И они ходят туда-сюда по улице, но ими же должен кто-то командовать – сначала это делаем, потом то. Такой вопиющий факт мы без внимания не оставим, и я надеюсь, что качество отбора станет лучше.- В августе вы обращались в прокуратуру, Роспотребнадзор и Росприроднадзор из-за промышленных предприятий, загрязняющих воздух в пригороде Якутска. К какому результату пришли на сегодняшний день?- Мы самостоятельно продолжаем проверку. Потому что эти предприятия имеют категории опасности и не соответствуют назначению земельного участка. Они не установили фильтры, и много чего еще требуется. В зимний период мы должны интенсивно поработать, чтобы в марте они у нас опять не начали дымить. Когда приезжает проверка и делает замеры воздуха, то все нормально, так как проверяемый объект должны уведомить заранее, внезапно сделать проверку нельзя. И, конечно, они включают фильтры и все у них нормально. А жители кричат, орут и всех ругают – и правильно делают. Мы взаимодействуем с прокуратурой, и понимание проблемы у нас есть.Насчет запыленности Якутска я бы хотела отметить то, что компания "Синет" Арсена Томского за свой счет заказала исследование Институту мерзлотоведения, его результаты подарили городу. В нем есть замеры показателей, что и сколько вредного есть в воздухе. Причина пыли известна всем горожанам. Во-первых, у нас очень много неблагоустроенных жилых кварталов, где вообще нет асфальта во дворах. Во-вторых, это стройки. В-третьих, это газоны, которые я очень не люблю. На проспекте Ленина мы отказываемся от газонов и будем воплощать мою принципиальную позицию и идею о крупномерах и кустарниках. Однолетние цветы – это очень красиво, но все-таки необходимо сажать кустарники. Газоны тоже красиво, но город не в состоянии содержать специализированную организацию, которая с утра до вечера будет заниматься только газонами. В центральных городах тоже постепенно отказываются от газонов. Между прочим, если даже бузину очень красиво подрезать, она выглядит не менее декоративно, чем пальма.И еще один источник пыли в Якутске – город расположен в бывшем русле реки и акватории многочисленных озер. У нас особенная почва.- Какова ситуация с расселением аварийного жилья?- С расселением аварийного жилья у нас не очень хорошо. Точнее, не так быстро, как хотелось бы: планы установленные исполняем, но масштаб проблемы существенно больше. Сейчас под расселение по второму этапу пошли дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. К сожалению, в этот период было признано аварийными всего 166 жилых домов, тогда как в городе Якутске деревянного жилого фонда, фактически аварийного, примерно тысяча. Мы на сегодняшний день провели огромную работу, и количество домов, признанных аварийными, кратно увеличилось. В 2020 году признали 211 таких домов, в 2019 – 197, в 2018 – 108 домов. Как нам это удалось? Я приняла решение о том, что, например, по 17 кварталу, который для меня в приоритете, за техническую экспертизу заплатит наше муниципальное предприятие. Необходимо за экспертизу одного дома заплатить примерно 25 тысяч рублей. Жители категорически отказываются платить и сидят в старых домах десятилетиями. И когда я встречаюсь с ними и говорю, что если бы они до 2017 года скинулись по 2 тысячи рублей, сейчас бы жили в новых домах, они говорят, что не знали об этом. Сейчас мы занимаемся разъяснительной работой. По 17 кварталу отдельная программа работает, остальные платят сами. Мы готовимся к тому, чтобы все эти люди попали под переселение третьего этапа.Кроме того, в этом году мы выделили из городского бюджета сэкономленные средства в размере 133 миллионов рублей на переселение дополнительно трех домов 17 квартала по муниципальной программе переселения.- В этом году жители России из-за закрытых границ больше путешествовали по родной стране. Почувствовал ли Якутск интерес российских туристов? Есть ли бронирования на новогодние праздники? Что власти города планируют делать для дальнейшего привлечения турпотока? И почему каждый житель России должен хоть раз побывать в Якутске?- У меня нет данных по бронированию на Новый год. Я не заметила увеличения турпотока в город Якутск. Хотя бы потому, что долететь до нас – это отдельная история. У нас очень дорогие авиабилеты. Если в период пандемии билеты стоят около 19 тысяч в один конец и 35 тысяч туда-обратно, а вы летите не один, а с семьей, то сможете ли вы это потянуть? Вам же надо где-то еще жить. В период отпусков цены на билеты у нас доходили и до более высоких, и я говорю про авиабилеты эконом-класса, не бизнес.Что касается привлечения турпотока, мы работаем с министерством предпринимательства, торговли и туризма. Также мы выделяем в Якутске земельный участок под строительство современной гостиницы. Это проект, который мы реализуем с республиканской инвестиционной компанией.Якутия - уникальный по красоте край. Красоты Якутии ничем не уступают красоте видов Новой Зеландии. Для экстремалов наша республика представляет высокий интерес в плане того, что здесь самые низкие температуры, где живут люди. У нас уникальная цивилизация, уникальная культура. Когда я езжу и рассказываю о самых обычных для нас вещах, это вызывает большой интерес. Например, как мы ставим двойные стекла. Людям интересна даже наша одежда, как мы выживаем. Я им говорю, что мы в эти холода не выживаем, а живем полноценной жизнью, развиваемся, творим, рожаем и растим детей. Мы вполне самодостаточный и развитый народ. В части технологий у нас открываются разные экспериментальные площадки – если что-то может работать в Якутии, то это может работать везде. И если ты считаешь себя путешественником, но при этом не был в Якутии, ни черта ты не путешественник.- Как вы планируете встретить Новый год? Окунетесь ли в крещенские морозы в прорубь? И что пожелаете жителям Якутска в 2021 году?- Мы вообще очень традиционная, патриархально устроенная семья. Я заранее спрашиваю у супруга, что он хотел бы попробовать. И вот у него фантазии разгораются. Конечно, прежде всего надо приготовить подарки родным. Я сейчас в этой суете нахожусь. Составляю меню, в выходные пойдем за продуктами. Но все равно 31 декабря чего-то все равно не хватает, и я оказываюсь в магазине. Поскольку дети взрослые и живут отдельно, они празднуют сами. Мы встречаем Новый год вчетвером – с мамой и свекровью. Потом идем по гостям. В основном, праздник мы организовываем для них.Насчет окунания в купель, я посмотрю по здоровью, если получится, то да. Когда я окуналась, приезжал как-то родственник моего мужа из Германии. Он был в шоке, наверное, это видео пол-Германии облетело.Я всегда всем желаю оптимизма, бодрости духа. Жизнь посылает нам разные испытания. И многое, если не все, зависит от нашего отношения к этому. Если мы считаем, что мы неудачливы, несчастны, чего-то не достигли, то так оно и есть. Отношение к жизни, наша жизнь – это наши внутренние эмоции. Поэтому нужно верить в лучшее, всегда быть в хорошем настроении, бодрыми.

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https://ria.ru/20201215/tekhnologii-1588765739.html

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сардана авксентьева, якутск, интервью