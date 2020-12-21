Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Новый Год 2021
Новый год—2021
https://ria.ru/20201221/vykhodnoy-1590230898.html
В Петербурге 31 декабря объявили выходным
В Петербурге 31 декабря объявили выходным
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:52
2020-12-21T15:12
новый год—2021
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_0:203:2919:1845_1920x0_80_0_0_756696de2e080cf1658b128a4c0b9ae9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем", - говорится в сообщении.Для сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга этот рабочий день переносится на субботу 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря."Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589850163.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156113/86/1561138641_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_12d494602b7fae124b327d52ae6f98f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге 31 декабря объявили выходным

14:52 21.12.2020 (обновлено: 15:12 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНовогодняя елка
Новогодняя елка - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем, сообщает пресс-служба администрации губернатора.
"Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем", - говорится в сообщении.
Для сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга этот рабочий день переносится на субботу 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря.
"Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Новогодний фейерверк - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 10:46Новый год—2021
На Сахалине 31 декабря объявили выходным для бюджетников
 
Новый год—2021Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Россиянам рассказали, что можно будет посмотреть на Новый год
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
Лента новостейМолния