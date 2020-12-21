https://ria.ru/20201221/vykhodnoy-1590230898.html

В Петербурге 31 декабря объявили выходным

В Петербурге 31 декабря объявили выходным

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T14:52

2020-12-21T14:52

2020-12-21T15:12

новый год—2021

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем, сообщает пресс-служба администрации губернатора."Губернатор Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении 31 декабря 2020 года выходным днем", - говорится в сообщении.Для сотрудников исполнительных органов государственной власти Петербурга этот рабочий день переносится на субботу 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить работникам выходной день 31 декабря."Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное - встречать Новый год дома", - отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20201218/vykhodnoy-1589850163.html

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александр беглов, санкт-петербург, общество