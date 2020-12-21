https://ria.ru/20201221/vulkan-1590161175.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил семикилометровый столб пепла

Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту семь километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:09

2020-12-21T09:09

2020-12-21T09:09

евразия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

усть-камчатский район

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек - РИА Новости. Извергающийся на Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла на высоту семь километров над уровнем моря, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) ДВО РАН и Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.Ранее сообщалось, что извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. Оно сопровождается изливанием лавы и постоянными пепловыми выбросами. До этого исполин проявлял активность с ноября 2019 по июль 2020 года."Днем 21 декабря 2020 года на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевского. Высота пеплового столба составила 7000 метров при высоте самого исполина 4750 метров", - говорится в сообщении.Отмечается, что с учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в северо-западном направлении от вулкана в сторону села Тигиль Тигильского района Камчатского края. Там не исключается вероятность выпадения незначительного количества пепла.Отмечается, что исполину по-прежнему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.Ключевской вулкан, высота которого составляет 4800 метров, является самым высоким действующим вулканом Евразии. Он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров, на его склонах на высотах 500-3600 метров расположены около 80 побочных взрывных кратеров и шлаковых конусов. Вулкан расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского. Возраст вулкана оценивается в семь тысяч лет.

https://ria.ru/20201209/vulkan-1588325138.html

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камчатский край

усть-камчатский район

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евразия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, усть-камчатский район, происшествия