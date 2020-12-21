Вице-премьер рекомендовал регионам организовать перевозку врачей на такси
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВрач-терапевт городской поликлиники № 25 города Краснодара в автомобиле федерального проекта "Помощь рядом" сервиса "Яндекс.Такси"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшие сервисы такси с 21 декабря начали бесплатно доставлять врачей в ряде регионов, главам субъектов РФ необходимо организовать такую работу местными операторами такси, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В конце ноября Чернышенко сообщил, что врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на прошлой неделе сообщил, что в 13 регионах "Ситимобил" и в 26 регионах "Яндекс.Такси" до 31 января 2021 года согласились бесплатно предоставлять такси врачам, которые выезжают по вызовам на дом.
"С сегодняшнего дня в ряде регионов страны участковые врачи смогут бесплатно пользоваться такси. Минцифры совместно с крупнейшими операторами в короткий срок разработали алгоритмы, чтобы облегчить работу медикам в наиболее сложных с эпидемиологической точки зрения субъектах. Мы благодарны нашим партнерам за оперативный отклик. Это очень правильное и своевременное решение. Надеемся, что такая помощь будет ощутимой, особенно в новогодние каникулы", - передала слова Чернышенко его пресс-служба.
"Считаем важным коллегам губернаторам организовать такую работу с местными операторами такси для создания комфортных условий врачам и повышения их мобильности, что, безусловно, дает им возможность помочь и спасти больше пациентов", - заявил вице-премьер.
"Мы все также не должны забывать об ответственности перед теми, кто в любую минуту готов прийти на помощь: соблюдая меры безопасности, сможем быстрее вернуться к привычной жизни", - добавил Чернышенко.
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