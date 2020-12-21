https://ria.ru/20201221/vrachi-1590184705.html

Вице-премьер рекомендовал регионам организовать перевозку врачей на такси

Вице-премьер рекомендовал регионам организовать перевозку врачей на такси

Крупнейшие сервисы такси с 21 декабря начали бесплатно доставлять врачей в ряде регионов, главам субъектов РФ необходимо организовать такую работу местными... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:35

2020-12-21T11:35

2020-12-21T11:35

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ситимобил

дмитрий чернышенко

максут шадаев

здоровье - общество

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Крупнейшие сервисы такси с 21 декабря начали бесплатно доставлять врачей в ряде регионов, главам субъектов РФ необходимо организовать такую работу местными операторами такси, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.В конце ноября Чернышенко сообщил, что врачам, работающим с коронавирусными больными, будет выделен виртуальный лимит средств до 10 тысяч рублей в месяц в приложениях вызова такси. Глава Минцифры РФ Максут Шадаев на прошлой неделе сообщил, что в 13 регионах "Ситимобил" и в 26 регионах "Яндекс.Такси" до 31 января 2021 года согласились бесплатно предоставлять такси врачам, которые выезжают по вызовам на дом."С сегодняшнего дня в ряде регионов страны участковые врачи смогут бесплатно пользоваться такси. Минцифры совместно с крупнейшими операторами в короткий срок разработали алгоритмы, чтобы облегчить работу медикам в наиболее сложных с эпидемиологической точки зрения субъектах. Мы благодарны нашим партнерам за оперативный отклик. Это очень правильное и своевременное решение. Надеемся, что такая помощь будет ощутимой, особенно в новогодние каникулы", - передала слова Чернышенко его пресс-служба."Считаем важным коллегам губернаторам организовать такую работу с местными операторами такси для создания комфортных условий врачам и повышения их мобильности, что, безусловно, дает им возможность помочь и спасти больше пациентов", - заявил вице-премьер.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201127/taksi-1586657310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ситимобил, дмитрий чернышенко, максут шадаев, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), общество