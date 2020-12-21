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ВМФ в 2020 году получил 29 подлодок, кораблей и катеров
ВМФ в 2020 году получил 29 подлодок, кораблей и катеров
Военно-морской флот России получил в текущем году 29 подлодок, кораблей и катеров, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:55
2020-12-21T13:55
2020-12-21T13:55
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
вмф рф
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России получил в текущем году 29 подлодок, кораблей и катеров, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности. В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада", - сказал министр на итоговой коллегии Минобороны.
https://ria.ru/20201221/preimuschestva-1590213228.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вмф рф, безопасность