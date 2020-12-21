https://ria.ru/20201221/vmf-1590216061.html

ВМФ в 2020 году получил 29 подлодок, кораблей и катеров

ВМФ в 2020 году получил 29 подлодок, кораблей и катеров

Военно-морской флот России получил в текущем году 29 подлодок, кораблей и катеров, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:55

2020-12-21T13:55

2020-12-21T13:55

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

вмф рф

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Военно-морской флот России получил в текущем году 29 подлодок, кораблей и катеров, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Военно-морской флот получил две современные подводные лодки, семь надводных кораблей, 10 боевых катеров, 10 судов и катеров обеспечения. По количеству береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" вышли в этом году на показатель 74% от потребности. В боевом составе ВМФ сформированы мотострелковая дивизия и береговая ракетная бригада", - сказал министр на итоговой коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20201221/preimuschestva-1590213228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, вмф рф, безопасность