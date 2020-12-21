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На Украине вычислили организаторов "фейковых" органов власти
На Украине вычислили организаторов "фейковых" органов власти
Украинские правоохранители провели обыски во Львовской и Ровенской областях у организаторов так называемого "органа местного самоуправления Львовского... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:46
2020-12-21T22:46
ситуация на украине
хмельницкий (город)
львовский городской совет
львов
запорожье
украина
в мире
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски во Львовской и Ровенской областях у организаторов так называемого "органа местного самоуправления Львовского городского совета", передает в понедельник пресс-служба Нацполиции.В ходе досудебного расследования дознаватели Сколевского отделения полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области установили, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря 2020 организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления, которые дублируют функции существующих органов."Так, 7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и главу. Кроме этого, 8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побудили присутствующих к созданию псевдооргана государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета", - сообщила пресс-служба.Правоохранители установили личности шестерых злоумышленников, причастных к дестабилизации общественно-политической ситуации, возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.Правоохранители 18-20 декабря провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.В конце октября Служба безопасности Украины заявила, что злоумышленники пытались создать "фейковый" горсовет областного центра для расшатывания ситуации в Хмельницком. По предварительной версии следствия органов безопасности, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет". Возбуждено уголовное дело. В тот же день правоохранители Украины заявили, что прекратили деятельность фейковых райсоветов в Запорожье, проведен ряд обысков, возбуждено уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица.
https://ria.ru/20200713/1574280308.html
https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html
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ситуация на украине, хмельницкий (город), львовский городской совет, львов, запорожье, украина, в мире

На Украине вычислили организаторов "фейковых" органов власти

22:46 21.12.2020
 
© Fotolia / SeqoyaВид на Львов, Украина
Вид на Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Fotolia / Seqoya
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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски во Львовской и Ровенской областях у организаторов так называемого "органа местного самоуправления Львовского городского совета", передает в понедельник пресс-служба Нацполиции.
В ходе досудебного расследования дознаватели Сколевского отделения полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области установили, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря 2020 организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления, которые дублируют функции существующих органов.
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"Так, 7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и главу. Кроме этого, 8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побудили присутствующих к созданию псевдооргана государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета", - сообщила пресс-служба.
Правоохранители установили личности шестерых злоумышленников, причастных к дестабилизации общественно-политической ситуации, возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.
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Правоохранители 18-20 декабря провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.
В конце октября Служба безопасности Украины заявила, что злоумышленники пытались создать "фейковый" горсовет областного центра для расшатывания ситуации в Хмельницком. По предварительной версии следствия органов безопасности, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет". Возбуждено уголовное дело. В тот же день правоохранители Украины заявили, что прекратили деятельность фейковых райсоветов в Запорожье, проведен ряд обысков, возбуждено уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица.
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