https://ria.ru/20201221/ukraina-1590304982.html

На Украине вычислили организаторов "фейковых" органов власти

На Украине вычислили организаторов "фейковых" органов власти

Украинские правоохранители провели обыски во Львовской и Ровенской областях у организаторов так называемого "органа местного самоуправления Львовского... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T22:46

2020-12-21T22:46

2020-12-21T22:46

ситуация на украине

хмельницкий (город)

львовский городской совет

львов

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украинские правоохранители провели обыски во Львовской и Ровенской областях у организаторов так называемого "органа местного самоуправления Львовского городского совета", передает в понедельник пресс-служба Нацполиции.В ходе досудебного расследования дознаватели Сколевского отделения полиции совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в области установили, что шестеро жителей Львовской и Ровенской областей в течение декабря 2020 организовывали и проводили собрания с населением Львовской области с целью создания непредусмотренных законодательством органов местного самоуправления, которые дублируют функции существующих органов."Так, 7 декабря злоумышленники провели собрание с жителями Сколевского района, во время которого объявили о создании незаконного органа местного самоуправления в одном из сел района и избрали депутатов и главу. Кроме этого, 8 декабря злоумышленники организовали собрание местных жителей во Львове, на котором побудили присутствующих к созданию псевдооргана государственной власти под названием "орган местного самоуправления Львовского городского совета", - сообщила пресс-служба.Правоохранители установили личности шестерых злоумышленников, причастных к дестабилизации общественно-политической ситуации, возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное присвоение властных полномочий, сопряженное с совершением каких-либо общественно опасных деяний" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.Правоохранители 18-20 декабря провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях. Полицейские изъяли мобильные телефоны, флэш-носители и диски, протоколы собраний, газеты и документы об образовании незаконных органов местного самоуправления и другие вещественные доказательства.В конце октября Служба безопасности Украины заявила, что злоумышленники пытались создать "фейковый" горсовет областного центра для расшатывания ситуации в Хмельницком. По предварительной версии следствия органов безопасности, участники группы, в состав которой входило более 10 человек, провели собрание, где создали так называемый "орган местного самоуправления Республики Украина "Хмельницкий городской совет". Возбуждено уголовное дело. В тот же день правоохранители Украины заявили, что прекратили деятельность фейковых райсоветов в Запорожье, проведен ряд обысков, возбуждено уголовное дело по статье о самовольном присвоении властных полномочий или звания должностного лица.

https://ria.ru/20200713/1574280308.html

https://ria.ru/20201221/krym-1590234038.html

https://ria.ru/20201221/ukraina-1590303978.html

хмельницкий (город)

львов

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ситуация на украине, хмельницкий (город), львовский городской совет, львов, запорожье, украина, в мире