https://ria.ru/20201221/udalenka-1590146267.html
Эксперты считают, что компании сохранят "удаленку" на многие годы
Эксперты считают, что компании сохранят "удаленку" на многие годы
Дистанционный формат работы во многих компаниях продолжится не только в 2021 году, но и сохранится на многие годы, предполагают аналитики сервисов Работа.ру и... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:22
2020-12-21T00:22
2020-12-21T00:22
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дистанционный формат работы во многих компаниях продолжится не только в 2021 году, но и сохранится на многие годы, предполагают аналитики сервисов Работа.ру и СберИндекс в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости."В 2020 году компании быстро адаптировались к удаленному формату. Вакансий с пометкой "удаленная работа" за год стало на 44% больше, чем в 2019 году. В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется", - указывают они.По мнению экспертов, гибким станет и сам бизнес. "Работа приобретет гибридный характер: вместо привычного офиса — домашние рабочие места и коворкинги, вместо совещаний — онлайн-встречи (Zoom, Skype и другое) и чаты в мессенджерах", - прогнозируют они.Таким образом, по оценке экспертов, сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно, и у людей появится возможность брать подработку с гибкой оплатой."Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и прочее, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма", - считают аналитики.Исследование показало, что каждый пятый россиянин (20%) оказывает частные услуги, причем для большинства это является подработкой в дополнение к основной занятости. "Всё больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в прошлом. В 2021 году данный тренд будет только набирать обороты", - ожидают авторы доклада.
https://na.ria.ru/20201210/rabota-1588540008.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Дистанционный формат работы во многих компаниях продолжится не только в 2021 году, но и сохранится на многие годы, предполагают аналитики сервисов Работа.ру и СберИндекс в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"В 2020 году компании быстро адаптировались к удаленному формату. Вакансий с пометкой "удаленная работа" за год стало на 44% больше, чем в 2019 году. В 2021 году этот тренд сохранится на многие годы и трансформируется", - указывают они.
По мнению экспертов, гибким станет и сам бизнес. "Работа приобретет гибридный характер: вместо привычного офиса — домашние рабочие места и коворкинги, вместо совещаний — онлайн-встречи (Zoom, Skype и другое) и чаты в мессенджерах", - прогнозируют они.
Таким образом, по оценке экспертов, сотрудники смогут самостоятельно выбирать, сколько дней они будут работать в офисе, а сколько — удаленно, и у людей появится возможность брать подработку с гибкой оплатой.
"Компаниям такой проектный подход поможет снизить затраты на содержание офисов, инфраструктуру и прочее, а также откроет новые горизонты для привлечения сотрудников и экспертов, недоступных для локального найма", - считают аналитики.
Исследование показало, что каждый пятый россиянин (20%) оказывает частные услуги, причем для большинства это является подработкой в дополнение к основной занятости. "Всё больше кандидатов ищут работу со свободным графиком, чтобы иметь возможность брать сторонние заказы. В 2020 году таких соискателей стало на 23% больше, чем в прошлом. В 2021 году данный тренд будет только набирать обороты", - ожидают авторы доклада.