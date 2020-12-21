https://ria.ru/20201221/uchenyy-1590185617.html

В ДВФУ рассказали об убитом в Петербурге ученом-генетике

В ДВФУ рассказали об убитом в Петербурге ученом-генетике

Погибший в Санкт-Петербурге директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Александр Каганский... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:41

2020-12-21T11:41

2020-12-21T13:39

дальневосточный федеральный университет

следственный комитет россии (ск рф)

эдинбургский университет

санкт-петербург

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек — РИА Новости. Погибший в Санкт-Петербурге директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Александр Каганский был одним из ведущих российских ученых в области генетики и клеточной биологии, создателем нового биомедицинского направления и популяризировал науку среди детей, рассказал РИА Новости представитель пресс-службы вуза.Накануне СК сообщил, что 19 декабря около дома на улице Замшина в Санкт-Петербурге обнаружено тело мужчины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти, имени погибшего в релизе не было. Возбуждено дело об убийстве, задержан подозреваемый — 45-летний местный житель. По данным интернет-издания "Фонтанка", убитый — биолог Александр Каганский."Девятнадцатого декабря на 46-м году трагически погиб профессор ДВФУ, директор центра геномной и регенеративной медицины школы биомедицины ДВФУ, кандидат биологических наук Александр Маркович Каганский. В свои 45 лет Александр Каганский являлся одним из ведущих российских ученых в области генетики, молекулярной и клеточной биологии. Его научная деятельность широко известна в мире, результаты работ регулярно публиковались в передовых научных журналах", — сказал собеседник агентства.По его словам, в 2012 году Каганский начал сотрудничество с ДВФУ, запустив в школе биомедицины научно-образовательный проект по регенеративной медицине и противораковой терапии. В дальнейшем в качестве директора центра геномной и регенеративной медицины проводил исследования на биоинженерных клеточных системах для создания лекарств и развития новых методов диагностики и лечения социально значимых заболеваний, включая онкологические.Собеседник отметил, что Каганский является одним из инициаторов создания в науке нового биомедицинского направления — синтетической эпигенетики. В качестве научного сотрудника и заведующего лабораториями он также работал в Московском физико-техническом институте, Санкт-Петербургском государственном политехническом университете, Национальном институте рака (США) и Эдинбургском университете (Великобритания)."Коллеги и друзья отзываются об Александре Каганском как об активном, инициативном и разностороннем человеке. В своей деятельности он не ограничивался биологией, участвуя в проектах по развитию цифрового и изобразительного искусства, сохранению биоразнообразия и популяризации науки среди детей. Коллектив преподавателей и студентов ДВФУ скорбит вместе с родными и близкими профессора", — добавил представитель вуза.Проректор ДВФУ Дмитрий Земцов написал в своем Telegram-канале, что трагически погибший Каганский был человеком мира, много души вложившим в университет. "Один из тех людей, которые меняют мир вокруг себя к лучшему. Очень грустно", — написал Земцов.

https://ria.ru/20200714/1574331963.html

https://ria.ru/20200616/1572976622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, следственный комитет россии (ск рф), эдинбургский университет, санкт-петербург, происшествия