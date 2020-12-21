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Путин призвал отработать новые подходы на учениях "Запад-2021"
Путин призвал отработать новые подходы на учениях "Запад-2021"
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе учений "Запад-2021" надо использовать новые подходы к применению региональной группировки войск Союзного... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T14:25
2020-12-21T14:25
2020-12-21T14:25
союзное государство
союзное государство
владимир путин
сергей шойгу
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе учений "Запад-2021" надо использовать новые подходы к применению региональной группировки войск Союзного государства."В ходе боевой учёбы следует более активно осваивать, обкатывать вооружения и технику с элементами искусственного интеллекта, только совсем недавно обсуждали это на Совете Безопасности, в том числе роботизированные комплексы, беспилотные летательные аппараты, автоматизированные системы управления. Такое оружие в разы повышает потенциал частей и соединений, и не только сегодня, но и в ближайшем будущем станет во многом определять исход боя. Кроме того, в ходе предстоящего учения "Запад-2021" должны быть отработаны новые подходы к применению региональной группировки Союзного государства", - сказал он на итоговой коллегии Минобороны."Уже сейчас некоторые наши соседи проявляют повышенный интерес к тому, что и как мы там планируем делать. Но мы же традиционно приглашаем наблюдателей, Сергей Кужугетович, надо и на этот раз пригласить, пусть смотрят, у нас все открыто в этом смысле", - обратился Путин к министру обороны Сергей Шойгу.
https://radiosputnik.ria.ru/20201204/ucheniya-1587690809.html
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союзное государство, владимир путин, сергей шойгу, безопасность