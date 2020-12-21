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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201221/tatarstan-1590246885.html
В Татарстане открыли четыре новых газозаправочных станции
В Татарстане открыли четыре новых газозаправочных станции
Торжественное открытие четырёх новых газозаправочных станций состоялось в Татарстане в понедельник, таким образом сеть АГНКС в республике увеличилась до 28... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T16:10
2020-12-21T16:10
республика татарстан
газпром
рустам минниханов
нурлат
мензелинский район
экономика
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Торжественное открытие четырёх новых газозаправочных станций состоялось в Татарстане в понедельник, таким образом сеть АГНКС в республике увеличилась до 28 станций, сообщает пресс-служба президента Татарстана.Одна из газозаправочных станций была запущена в Заинске с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, в режиме онлайн состоялось включение и торжественное открытие ещё трёх АГНКС – в Нурлате, Актанышском и Мензелинском районах республики."Хочу поздравить всех с тем, что в преддверии нового года мы открываем еще четыре новые газозаправочные станции в республике. У нас в республике их будет 28. И несмотря на сложности, связанные в экономике с пандемией, потребление газа и газомоторного топлива растет", - сказал Минниханов на церемонии запуска АГНКС.По словам главы региона, количество транспорта на газомоторном топливе в Татарстане будет только расти. Минниханов напомнил, что благодаря федеральной поддержке республика стимулирует приобретение техники на газомоторном топливе, действует программа по переводу техники на газомоторное топливо.Минниханов ещё раз отметил, что использование газомоторного топлива не только благоприятно сказывается на окружающей среде, но ещё и экономически выгодно.Татарстан стал одним из первых регионов, где ведется системная работа по расширению возможностей использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. Благодаря принятым решениям на уровне руководства страны и "Газпрома" в республике с 2013 года ведется долгосрочная скоординированная работа производителей автотехники, потребителей и газовиков по развитию инфраструктуры газомоторного рынка, расширению спроса на сжатый и сжиженный газ.В частности, в рамках программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" на метан переведено более 3,5 тысячи единиц техники. Программа предоставляет жителям республики, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность получить скидку до 30% на перевод своего транспорта на газомоторное топливо – метан.
https://ria.ru/20201215/tseny-1589327050.html
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газпром, рустам минниханов, нурлат, мензелинский район, экономика

В Татарстане открыли четыре новых газозаправочных станции

16:10 21.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправочные колонки на газозаправочной станции
Заправочные колонки на газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Торжественное открытие четырёх новых газозаправочных станций состоялось в Татарстане в понедельник, таким образом сеть АГНКС в республике увеличилась до 28 станций, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
Одна из газозаправочных станций была запущена в Заинске с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, в режиме онлайн состоялось включение и торжественное открытие ещё трёх АГНКС – в Нурлате, Актанышском и Мензелинском районах республики.
"Хочу поздравить всех с тем, что в преддверии нового года мы открываем еще четыре новые газозаправочные станции в республике. У нас в республике их будет 28. И несмотря на сложности, связанные в экономике с пандемией, потребление газа и газомоторного топлива растет", - сказал Минниханов на церемонии запуска АГНКС.
По словам главы региона, количество транспорта на газомоторном топливе в Татарстане будет только расти. Минниханов напомнил, что благодаря федеральной поддержке республика стимулирует приобретение техники на газомоторном топливе, действует программа по переводу техники на газомоторное топливо.
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Минниханов ещё раз отметил, что использование газомоторного топлива не только благоприятно сказывается на окружающей среде, но ещё и экономически выгодно.
Татарстан стал одним из первых регионов, где ведется системная работа по расширению возможностей использования сжиженного природного газа в качестве моторного топлива на различных видах транспорта. Благодаря принятым решениям на уровне руководства страны и "Газпрома" в республике с 2013 года ведется долгосрочная скоординированная работа производителей автотехники, потребителей и газовиков по развитию инфраструктуры газомоторного рынка, расширению спроса на сжатый и сжиженный газ.
В частности, в рамках программы "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Татарстан" на метан переведено более 3,5 тысячи единиц техники. Программа предоставляет жителям республики, а также юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность получить скидку до 30% на перевод своего транспорта на газомоторное топливо – метан.
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Республика ТатарстанГазпромРустам МиннихановНурлатМензелинский районЭкономика
 
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