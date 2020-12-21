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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201221/taneko-1590282944.html
В Татарстане запустили новое производство дизельного топлива на "Танеко"
В Татарстане запустили новое производство дизельного топлива на "Танеко"
Новое производство дизельного топлива запущено в понедельник на нефтеперерабатывающем комплексе "Танеко" в Нижнекамске, оно увеличит выпуск дизельного топлива... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:20
2020-12-21T19:20
республика татарстан
танеко
наиль маганов
татнефть
рустам минниханов
республика татарстан (татарстан)
нижнекамск
экономика
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Новое производство дизельного топлива запущено в понедельник на нефтеперерабатывающем комплексе "Танеко" в Нижнекамске, оно увеличит выпуск дизельного топлива стандарта Евро-6 с 4 миллионов тонн до 7,6 миллиона тонн в год, сообщает пресс-служба президента Татарстана."Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, компания "Татнефть" достойно завершает этот год. "Танеко" продолжает радовать нас новыми производственными объектами, здесь реализуются очень важные проекты как для экономики "Татнефти", так и республики", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии запуска новой установки.Установка гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД) предназначена для ежегодной переработки 3,7 миллиона тонн сырья (прямогонных керосиновой и дизельной фракций, крекированных дистиллятных фракций) с установки ЭЛОУ-АВТ-6. Реализация проекта продолжалась три года. Капитальные вложения в строительство установки составили 16,1 миллиарда рублей. В целом в реализацию проекта "Танеко" компания "Татнефть" вложила порядка 400 миллиардов рублей.Отмечается, что ввод в эксплуатацию установки ГОСД увеличит ежегодный объем производства дизельного топлива по экологическим стандартам для двигателей Евро-6 с 4 миллионов тонн до 7,6 миллиона тонн. На 350 тысяч тонн возрастет выпуск топлива для реактивных двигателей и достигнет 1 миллиона тонн в год.Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов отметил, что в этом году на комплексе "Танеко" введены в эксплуатацию уже четыре новые высокотехнологичные установки. Несмотря сложную обстановку в мировой и отечественной экономике, все инвестиционные программы в области нефтепереработки выполняются в полном объеме. Компания производит и доставляет до конечного потребителя высококачественную и экологически чистую продукцию."Татнефть" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20201210/ryba-1588638160.html
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танеко, наиль маганов, татнефть, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), нижнекамск, экономика

В Татарстане запустили новое производство дизельного топлива на "Танеко"

19:20 21.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГлавная операторская комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАО"ТАНЕКО" в Нижнекамске.
Главная операторская комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ОАОТАНЕКО в Нижнекамске. - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 21 дек - РИА Новости. Новое производство дизельного топлива запущено в понедельник на нефтеперерабатывающем комплексе "Танеко" в Нижнекамске, оно увеличит выпуск дизельного топлива стандарта Евро-6 с 4 миллионов тонн до 7,6 миллиона тонн в год, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса, компания "Татнефть" достойно завершает этот год. "Танеко" продолжает радовать нас новыми производственными объектами, здесь реализуются очень важные проекты как для экономики "Татнефти", так и республики", - сказал президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии запуска новой установки.
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Установка гидроочистки средних дистиллятов (ГОСД) предназначена для ежегодной переработки 3,7 миллиона тонн сырья (прямогонных керосиновой и дизельной фракций, крекированных дистиллятных фракций) с установки ЭЛОУ-АВТ-6. Реализация проекта продолжалась три года. Капитальные вложения в строительство установки составили 16,1 миллиарда рублей. В целом в реализацию проекта "Танеко" компания "Татнефть" вложила порядка 400 миллиардов рублей.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию установки ГОСД увеличит ежегодный объем производства дизельного топлива по экологическим стандартам для двигателей Евро-6 с 4 миллионов тонн до 7,6 миллиона тонн. На 350 тысяч тонн возрастет выпуск топлива для реактивных двигателей и достигнет 1 миллиона тонн в год.
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Генеральный директор "Татнефти" Наиль Маганов отметил, что в этом году на комплексе "Танеко" введены в эксплуатацию уже четыре новые высокотехнологичные установки. Несмотря сложную обстановку в мировой и отечественной экономике, все инвестиционные программы в области нефтепереработки выполняются в полном объеме. Компания производит и доставляет до конечного потребителя высококачественную и экологически чистую продукцию.
"Татнефть" - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Компания управляет одним из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих комплексов "Танеко", его проектная мощность по переработке нефти достигает 15,3 миллиона тонн в год.
 
Республика ТатарстанТАНЕКОНаиль МагановТатнефтьРустам МиннихановРеспублика Татарстан (Татарстан)НижнекамскЭкономика
 
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