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Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Главой комиссии Госсовета по госуправлению будет мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:36
2020-12-21T15:36
2020-12-21T15:53
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Главой комиссии Госсовета по госуправлению будет мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии по здравоохранению, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить: а) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" - мэра Москвы Собянина С.С.; б) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" - губернатора Ивановской области Воскресенского С.С.", - говорится в документе.Состав Государственного совета РФ президент России утвердил в понедельник, его возглавил сам Путин. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
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россия, совет федерации рф, госдума рф, станислав воскресенский, владимир путин, москва, сергей собянин, ивановская область, политика