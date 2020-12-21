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Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению
Главой комиссии Госсовета по госуправлению будет мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T15:36
2020-12-21T15:53
россия
совет федерации рф
госдума рф
станислав воскресенский
владимир путин
москва
сергей собянин
ивановская область
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Главой комиссии Госсовета по госуправлению будет мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии по здравоохранению, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить: а) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" - мэра Москвы Собянина С.С.; б) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" - губернатора Ивановской области Воскресенского С.С.", - говорится в документе.Состав Государственного совета РФ президент России утвердил в понедельник, его возглавил сам Путин. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
https://ria.ru/20201221/gossovet-1590240292.html
россия
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россия, совет федерации рф, госдума рф, станислав воскресенский, владимир путин, москва, сергей собянин, ивановская область, политика

Собянин возглавил комиссию Госсовета по госуправлению

15:36 21.12.2020 (обновлено: 15:53 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Главой комиссии Госсовета по госуправлению будет мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский станет руководителем комиссии по здравоохранению, соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить: а) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Государственное и муниципальное управление" - мэра Москвы Собянина С.С.; б) председателем комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению "Здравоохранение" - губернатора Ивановской области Воскресенского С.С.", - говорится в документе.
Состав Государственного совета РФ президент России утвердил в понедельник, его возглавил сам Путин. Кроме того, в состав Госсовета вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий.
Помощник президента РФ Игорь Левитин - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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РоссияСовет Федерации РФГосдума РФСтанислав ВоскресенскийВладимир ПутинМоскваСергей СобянинИвановская областьПолитика
 
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