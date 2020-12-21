Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150610.html
ВОЗ нашла новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии
ВОЗ нашла новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии
В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T02:12
2020-12-21T02:12
распространение нового коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус covid-19
борис джонсон
воз
евросоюз
уэльс
дания
лондон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:161:2976:1835_1920x0_80_0_0_5932bdae626ccc1958d090872ede1896.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).Ранее в ВОЗ заявляли, что находятся в тесном контакте с властями Великобритании из-за нового типа COVID-19, и обещали информировать общественность о его характеристиках.Мутация коронавируса в БританииНовый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.О приостановке транспортного сообщения с Великобританией объявил в воскресенье целый ряд стран, включая значительное число государств Евросоюза.Комментарий российского оперштабаВ российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.Оценка итальянского иммунологаНовая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца."Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе – ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - заявил он на видео, которое распространил минздрав в воскресенье вечером.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590149916.html
https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590149173.html
уэльс
дания
лондон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590123044_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a46dd789581f8dedf0a65125a7810784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, евросоюз, уэльс, дания, лондон, в мире

ВОЗ нашла новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии

02:12 21.12.2020
 
© REUTERS / Toby MelvilleПассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне
Пассажиры в аэропорту Хитроу в Лондоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© REUTERS / Toby Melville
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в ВОЗ заявляли, что находятся в тесном контакте с властями Великобритании из-за нового типа COVID-19, и обещали информировать общественность о его характеристиках.

Мутация коронавируса в Британии

Новый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.
Рига - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
01:57Распространение нового коронавируса
Латвия прекратила пассажирские перевозки с Великобританией
В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.
О приостановке транспортного сообщения с Великобританией объявил в воскресенье целый ряд стран, включая значительное число государств Евросоюза.

Комментарий российского оперштаба

В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.
Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
01:29Распространение нового коронавируса
Финляндия приостановила авиасообщение с Великобританией

Оценка итальянского иммунолога

Новая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца.
"Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе – ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - заявил он на видео, которое распространил минздрав в воскресенье вечером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
 
Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВОЗЕвросоюзУэльсДанияЛондонВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:16В Казахстане запустили производство вакцины "Спутник V"
08:06Звонарь Кремля рассказал, когда наступает Новый год
08:05В России успешно испытали летающую боевую машину десанта
08:01Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
07:55Власти Москвы предупредили автомобилистов о вечерних пробках
07:46На Кубани четыре человека погибли в ДТП с легковушкой и грузовиком
07:43Трамп подписал временный бюджет на день, предотвратив шатдаун
07:29В Хабаровском крае опровергли слухи о предстоящем локдауне в регионе
07:24СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
07:22Армения рассказала о размещении пограничников в Сюнике
07:17В Хабаровске заведующего складом обвиняют в крупной краже табака
07:15Онищенко: новогодние каникулы позволят сдержать эпидемический процесс
07:13В Уфе произошел пожар на станции переливания крови
07:12Политики рассказали о планах на Новый год в пандемию COVID-19
07:09На Сахалине восстановят в правах рабочих, уволенных за видео про дороги
06:34Страны мира закрывают сообщение с Британией из-за мутации коронавируса
06:10Диетологи посоветовали не пить много шампанского в новогоднюю ночь
06:07Канада приостановила авиарейсы из Британии
06:05Россияне назвали желаемый размер пенсии
06:03В Красноярске автобус въехал в стоявший на дороге грузовик
Лента новостейМолния