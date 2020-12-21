ВОЗ нашла новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).
Ранее в ВОЗ заявляли, что находятся в тесном контакте с властями Великобритании из-за нового типа COVID-19, и обещали информировать общественность о его характеристиках.
Мутация коронавируса в Британии
Новый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.
О приостановке транспортного сообщения с Великобританией объявил в воскресенье целый ряд стран, включая значительное число государств Евросоюза.
Комментарий российского оперштаба
В российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.
Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.
Оценка итальянского иммунолога
Новая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца.
"Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе – ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - заявил он на видео, которое распространил минздрав в воскресенье вечером.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.