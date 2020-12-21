https://ria.ru/20201221/shtamm-1590150610.html

ВОЗ нашла новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии

ВОЗ нашла новый штамм коронавируса в Дании, Нидерландах и Австралии

В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T02:12

2020-12-21T02:12

2020-12-21T02:12

распространение нового коронавируса

новый штамм коронавируса в британии

коронавирус covid-19

борис джонсон

воз

евросоюз

уэльс

дания

лондон

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Нидерландах, Дании и Австралии обнаружили новый штамм коронавируса, ранее выявленный в Великобритании, передает Би-би-си со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).Ранее в ВОЗ заявляли, что находятся в тесном контакте с властями Великобритании из-за нового типа COVID-19, и обещали информировать общественность о его характеристиках.Мутация коронавируса в БританииНовый штамм коронавируса зафиксировали в Соединенном Королевстве в середине декабря. В британском Минздраве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне. Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.О приостановке транспортного сообщения с Великобританией объявил в воскресенье целый ряд стран, включая значительное число государств Евросоюза.Комментарий российского оперштабаВ российском оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом следят за обстановкой в Великобритании, где выявили новую мутацию SARS-CoV-2.Как заявили журналистам в оперштабе, там контролируют этот вопрос, а обо всех соответствующих решениях сообщат дополнительно.Оценка итальянского иммунологаНовая разновидность коронавируса, появившаяся в Великобритании, согласно первым данным, имеет аналогичную реакцию на вакцину, что и "обычная", заявил эпидемиолог, глава отдела предупреждения заболеваний министерства здравоохранения Италии Джованни Рецца."Новый вариант SARS-CoV-2, который встречается сейчас в Лондоне и на юго-востоке Великобритании, имеет мутации белка на поверхности вируса, так называемом spike (шипе – ред.). Хотя существуют гипотезы о том, что эти мутации могут увеличить переносимость вируса, они, по-видимому, не меняют ни его клинической агрессивности, ни его ответа на вакцину", - заявил он на видео, которое распространил минздрав в воскресенье вечером.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201221/koronavirus-1590149916.html

https://ria.ru/20201221/aviasoobschenie-1590149173.html

уэльс

дания

лондон

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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, евросоюз, уэльс, дания, лондон, в мире