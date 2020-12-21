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Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
ООО "ПК "Севкабель", проходящее процедуру конкурсного производства, передано бывшим менеджментом в неработающем виде и только частично, заявила журналистам... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:00
2020-12-21T11:04
экономика
банкротство
траст
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. ООО "ПК "Севкабель", проходящее процедуру конкурсного производства, передано бывшим менеджментом в неработающем виде и только частично, заявила журналистам конкурсный управляющий Елена Савчук."В конкурсном производстве всегда стоят две задачи: реализация имущества должника и наиболее полный расчет с кредиторами. Если предприятие работает, производство продукции ведется, рабочие трудятся, то банкротство для него не приговор. Можно провести финансовое оздоровление, очистить юрлицо от долгов, найти профильного инвестора и получить хорошую цену за объект, погасив претензии кредиторов. Но если прежние управленцы завода передали имущество частично, в некомплектном и неработающем виде на неподготовленной площадке, то судьба такого предприятия становится гораздо сложнее. Хотелось бы сохранить и коллектив: согласно переданному от УК "Политбюро" зарплатному реестру здесь работают около 500 человек. Но на предприятии рабочих нет, как и самого производства", - рассказала Савчук. Конкурсный управляющий отметила, что в настоящее время первостепенная задача - выплатить зарплату коллективу.Савчук сообщила, что планы релокации "Севкабеля" с Васильевского острова УК "Политбюро" имело задолго до подачи требований кредиторами. Менеджментом были арендованы несколько цехов на территории Кировского завода и запущен процесс переезда. Она обратила внимание прессы, что цеха на данный момент практически пустые, производство отсутствует, из шести цехов перевезены только два, сама площадка требует реконструкции для монтажа оборудования. Конкурсной управляющей неизвестно, где хранятся остатки продукции и остальные производственные мощности: доступ к остальному имуществу завода на старых площадях "Севкабеля" бывший менеджмент завода не предоставил.Савчук рассказала о начале мероприятий по истребованию документов хозяйственной деятельности должника через суд. "В первую очередь интересуют контракты, которые действуют в настоящее время и остальная документация о деятельности предприятия", - сказала она. Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал по заявлению банка "Траст" ООО "ПК "Севкабель" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. До истечения контракта 27 октября 2020 года управление предприятием осуществляла УК "Политбюро", а 24 ноября в отношении завода была введена упрощенная процедура банкротства — конкурсное производство ликвидируемого должника.Заявления о признании "Севкабеля" банкротом поступили еще от двух компаний, а также от Сбербанка, чьи требования к заводу составляют около 3,2 миллиарда рублей. Производственная компания "Севкабель" считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&amp;Halske*, который в 1879 году открыл в Петербурге завод по производству кабеля. После национализации это предприятие переименовали в Северный кабельный завод, а впоследствии – в "Севкабель". Производственная компания "Севкабель" выпускала более 25 тысяч маркоразмеров кабельной продукции. *Сименс унд Хальске
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РИА Новости
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экономика, банкротство, траст , санкт-петербург

Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство

11:00 21.12.2020 (обновлено: 11:04 21.12.2020)
 
© Фото : ПК «Севкабель»Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсному управляющему Севкабеля передано неработающее производство - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Фото : ПК «Севкабель»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. ООО "ПК "Севкабель", проходящее процедуру конкурсного производства, передано бывшим менеджментом в неработающем виде и только частично, заявила журналистам конкурсный управляющий Елена Савчук.
"В конкурсном производстве всегда стоят две задачи: реализация имущества должника и наиболее полный расчет с кредиторами. Если предприятие работает, производство продукции ведется, рабочие трудятся, то банкротство для него не приговор. Можно провести финансовое оздоровление, очистить юрлицо от долгов, найти профильного инвестора и получить хорошую цену за объект, погасив претензии кредиторов. Но если прежние управленцы завода передали имущество частично, в некомплектном и неработающем виде на неподготовленной площадке, то судьба такого предприятия становится гораздо сложнее. Хотелось бы сохранить и коллектив: согласно переданному от УК "Политбюро" зарплатному реестру здесь работают около 500 человек. Но на предприятии рабочих нет, как и самого производства", - рассказала Савчук.
© Фото : ПК «Севкабель»Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсному управляющему Севкабеля передано неработающее производство - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ПК «Севкабель»
Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсный управляющий отметила, что в настоящее время первостепенная задача - выплатить зарплату коллективу.
Савчук сообщила, что планы релокации "Севкабеля" с Васильевского острова УК "Политбюро" имело задолго до подачи требований кредиторами. Менеджментом были арендованы несколько цехов на территории Кировского завода и запущен процесс переезда. Она обратила внимание прессы, что цеха на данный момент практически пустые, производство отсутствует, из шести цехов перевезены только два, сама площадка требует реконструкции для монтажа оборудования.
Конкурсной управляющей неизвестно, где хранятся остатки продукции и остальные производственные мощности: доступ к остальному имуществу завода на старых площадях "Севкабеля" бывший менеджмент завода не предоставил.
© Фото : ПК «Севкабель»Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсному управляющему Севкабеля передано неработающее производство - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ПК «Севкабель»
Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Савчук рассказала о начале мероприятий по истребованию документов хозяйственной деятельности должника через суд. "В первую очередь интересуют контракты, которые действуют в настоящее время и остальная документация о деятельности предприятия", - сказала она.
Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал по заявлению банка "Траст" ООО "ПК "Севкабель" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство. До истечения контракта 27 октября 2020 года управление предприятием осуществляла УК "Политбюро", а 24 ноября в отношении завода была введена упрощенная процедура банкротства — конкурсное производство ликвидируемого должника.
© Фото : ПК «Севкабель»Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсному управляющему Севкабеля передано неработающее производство - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ПК «Севкабель»
Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Заявления о признании "Севкабеля" банкротом поступили еще от двух компаний, а также от Сбербанка, чьи требования к заводу составляют около 3,2 миллиарда рублей.
Производственная компания "Севкабель" считает своим предшественником мануфактуру торгового дома Siemens&Halske*, который в 1879 году открыл в Петербурге завод по производству кабеля. После национализации это предприятие переименовали в Северный кабельный завод, а впоследствии – в "Севкабель". Производственная компания "Севкабель" выпускала более 25 тысяч маркоразмеров кабельной продукции.
*Сименс унд Хальске
© Фото : ПК «Севкабель»Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
Конкурсному управляющему Севкабеля передано неработающее производство - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Фото : ПК «Севкабель»
Конкурсному управляющему "Севкабеля" передано неработающее производство
ЭкономикаБанкротствоТРАСТСанкт-Петербург
 
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