Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590275973.html
СМИ: Германия может ввести новые санкции против России
СМИ: Германия может ввести новые санкции против России
Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, сообщил Spiegel со ссылкой РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T18:44
2020-12-21T19:47
зелимхан хангошвили
россия
убийство гражданина грузии в берлине
шамиль басаев
алексей навальный
следственный комитет россии (ск рф)
владимир путин
германия
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579141151_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_a9abd6d1c1a3d01610207c64ed5400e1.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, сообщил Spiegel со ссылкой на источники."В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте", — пишет издание.При этом, по данным издания, пока немецкий кабмин не собирается накладывать ограничения в связи с недавно опубликованной информацией по делу Алексея Навального.В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в Берлине. Подозреваемый — гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание ликвидировать Хангошвили "от государственных ведомств правительства" страны.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в Московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, гражданин Грузии Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей. Боевик, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.Следственный комитет России закрыл уголовное преследование Зелимхана Хангошвили, сообщили агентству в ведомстве в ответе на запрос.Как заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине, новые данные, связанные с закрытием дела Хангошвили в СК, могут приобщить к процессу в случае значимости.
https://ria.ru/20201022/khangoshvili-1580987010.html
https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589925511.html
россия
германия
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0a/1579141151_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bcc828fed9604a3dcafbd57f5a62890c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зелимхан хангошвили, россия, убийство гражданина грузии в берлине, шамиль басаев, алексей навальный, следственный комитет россии (ск рф), владимир путин, германия, грузия, в мире

СМИ: Германия может ввести новые санкции против России

18:44 21.12.2020 (обновлено: 19:47 21.12.2020)
 
© AFP 2020 / Odd AndersenПортрет Зелимхана Хангошвили во время акции протеста возле российского посольства в Берлине
Портрет Зелимхана Хангошвили во время акции протеста возле российского посольства в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© AFP 2020 / Odd Andersen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.
"В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте", — пишет издание.
При этом, по данным издания, пока немецкий кабмин не собирается накладывать ограничения в связи с недавно опубликованной информацией по делу Алексея Навального.
В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в Берлине. Подозреваемый — гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
Зелимхан Хангошвили - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 13:23
СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили
В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание ликвидировать Хангошвили "от государственных ведомств правительства" страны.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в Московском метрополитене, но получили отказ.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, гражданин Грузии Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей. Боевик, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
Следственный комитет России закрыл уголовное преследование Зелимхана Хангошвили, сообщили агентству в ведомстве в ответе на запрос.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине, новые данные, связанные с закрытием дела Хангошвили в СК, могут приобщить к процессу в случае значимости.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:06
Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
 
Зелимхан ХангошвилиРоссияУбийство гражданина Грузии в БерлинеШамиль БасаевАлексей НавальныйСледственный комитет России (СК РФ)Владимир ПутинГерманияГрузияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28В Иркутской области при пожарах погибли три человека
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
Лента новостейМолния