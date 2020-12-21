СМИ: Германия может ввести новые санкции против России
18:44 21.12.2020 (обновлено: 19:47 21.12.2020)
© AFP 2020 / Odd AndersenПортрет Зелимхана Хангошвили во время акции протеста возле российского посольства в Берлине
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, сообщил Spiegel со ссылкой на источники.
"В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте", — пишет издание.
При этом, по данным издания, пока немецкий кабмин не собирается накладывать ограничения в связи с недавно опубликованной информацией по делу Алексея Навального.
В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в Берлине. Подозреваемый — гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.
22 октября, 13:23СК закрыл дело против убитого в Берлине Хангошвили
В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание ликвидировать Хангошвили "от государственных ведомств правительства" страны.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в Московском метрополитене, но получили отказ.
По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, гражданин Грузии Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей. Боевик, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.
Следственный комитет России закрыл уголовное преследование Зелимхана Хангошвили, сообщили агентству в ведомстве в ответе на запрос.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине, новые данные, связанные с закрытием дела Хангошвили в СК, могут приобщить к процессу в случае значимости.