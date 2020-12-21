https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590275973.html

СМИ: Германия может ввести новые санкции против России

СМИ: Германия может ввести новые санкции против России

Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, сообщил Spiegel со ссылкой РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T18:44

2020-12-21T18:44

2020-12-21T19:47

зелимхан хангошвили

россия

убийство гражданина грузии в берлине

шамиль басаев

алексей навальный

следственный комитет россии (ск рф)

владимир путин

германия

грузия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Германия может ввести новые санкции против России из-за убийства экс-боевика Зелимхана Хангошвили в берлинском парке Малый Тиргартен, сообщил Spiegel со ссылкой на источники."В правительственных кругах сообщают, что не позднее приговора по процессу об убийстве в Тиргартене необходимо действовать совместно с европейскими партнерами и ввести новые санкции. Времени остается мало. Судебный приговор ожидается в Берлине уже в марте", — пишет издание.При этом, по данным издания, пока немецкий кабмин не собирается накладывать ограничения в связи с недавно опубликованной информацией по делу Алексея Навального.В августе прошлого года 40-летнего Хангошвили застрелили в Берлине. Подозреваемый — гражданин России Вадим Соколов. По версии немецкого следствия, его настоящая фамилия Красиков, предполагаемый убийца подъехал к Хангошвили на велосипеде и выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем. Тот скончался на месте.В начале октября в Берлине начались слушания по этому делу. Немецкое следствие полагает, что россиянин получил задание ликвидировать Хангошвили "от государственных ведомств правительства" страны.Ранее президент Владимир Путин заявлял, что российские власти неформально обсуждали с Германией выдачу Хангошвили в связи с его причастностью к терроризму, в том числе к взрывам в Московском метрополитене, но получили отказ.По данным источников РИА Новости в российских силовых структурах, гражданин Грузии Хангошвили был активным участником террористического подполья на Северном Кавказе, входил в группировки Шамиля Басаева, Хаттаба и других одиозных главарей. Боевик, как отметили собеседники агентства, участвовал в подготовке нападения на школу в Беслане, взрыва поезда в московском метро в 2004 году и других терактов, в результате которых погибли сотни людей.Следственный комитет России закрыл уголовное преследование Зелимхана Хангошвили, сообщили агентству в ведомстве в ответе на запрос.Как заявили РИА Новости в пресс-службе суда в Берлине, новые данные, связанные с закрытием дела Хангошвили в СК, могут приобщить к процессу в случае значимости.

https://ria.ru/20201022/khangoshvili-1580987010.html

https://ria.ru/20201218/navalnyy-1589925511.html

россия

германия

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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