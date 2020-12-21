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Названы самые востребованные профессии в 2021 году
Названы самые востребованные профессии в 2021 году
Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:05
2020-12-21T07:46
россия
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки, выяснили эксперты сервисов Работа.ру и "СберИндекс" в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.Помимо этого в 2021 году ожидается спрос на фармацевтов, а также водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов, полагают эксперты.Одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. "Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость", - пояснили авторы исследования.В качестве примера они привели школьных учителей, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.Еще два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в цифровую сферу, — компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.В 2020 году наиболее популярными вакансиями в Москве оказались водитель такси, укладчик и комплектовщик. В Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики, выяснили также эксперты.Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (плюс 24 процента). "Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (плюс 64 процента по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51 процент) и со сменным графиком (на 28 процентов)", - отмечается в докладе.В целом же количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26 процентов по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей — на девять процентов.
https://ria.ru/20201221/udalenka-1590146267.html
https://ria.ru/20201208/professii-1588177313.html
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россия, общество

Названы самые востребованные профессии в 2021 году

00:05 21.12.2020 (обновлено: 07:46 21.12.2020)
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году станут медработники, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки, выяснили эксперты сервисов Работа.ру и "СберИндекс" в исследовании о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Помимо этого в 2021 году ожидается спрос на фармацевтов, а также водителей, комплектовщиков, курьеров, сборщиков и логистов, полагают эксперты.
Одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. "Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость", - пояснили авторы исследования.
В качестве примера они привели школьных учителей, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
00:22
Эксперты считают, что компании сохранят "удаленку" на многие годы
Еще два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в цифровую сферу, — компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.
В 2020 году наиболее популярными вакансиями в Москве оказались водитель такси, укладчик и комплектовщик. В Санкт-Петербурге работодатели чаще всего искали грузчиков, уборщиц и укладчиков. В Нижнем Новгороде и Саратове самыми востребованными стали укладчики, педагоги дополнительного образования, а также преподаватели математики, выяснили также эксперты.
Вместе с тем, в 2020 году по отношению к 2019 году зафиксирован рост вакансий для студентов (плюс 24 процента). "Среди работодателей в 2020 году вырос также интерес к кандидатам на полный рабочий день (плюс 64 процента по сравнению с 2019 годом) и снизилось количество вакансий с вахтовым методом работы (на 51 процент) и со сменным графиком (на 28 процентов)", - отмечается в докладе.
В целом же количество предложений от российских работодателей в этом году уменьшилось на 26 процентов по сравнению с 2019 годом, объявлений от соискателей — на девять процентов.
Создание сайта - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 12:06
Россияне назвали желаемые профессии для своих детей
 
РоссияОбщество
 
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