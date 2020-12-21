https://ria.ru/20201221/putin-1590212404.html

Путин оценил скорость изменения вооружений

Путин оценил скорость изменения вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с "Формулой-1", она космическая: "остановимся хотя бы на... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:43

2020-12-21T13:43

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владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что скорость изменения вооружений сейчас уже даже не сравнима с "Формулой-1", она космическая: "остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать"."На что хотел бы обратить внимание: стоять на месте сегодня абсолютно недопустимо. Скорость изменения во всех критически важных для Вооруженных сил сферах необычайно высока. Это даже не "Формула-1" - скорости изменения космические. Остановимся хотя бы на одну секунду - и сразу начнем отставать", - заявил Путин в понедельник на расширенном заседании коллегии Минобороны.

https://ria.ru/20201221/putin-1590215374.html

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владимир путин, безопасность