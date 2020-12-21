https://ria.ru/20201221/putin-1590192012.html
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны
Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны
Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:17
2020-12-21T12:17
2020-12-21T12:17
дмитрий песков
владимир путин
сергей шойгу
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны РФ , заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."… сегодня президент отправится в национальный центр управления обороной, на Фрунзенскую (набережную), в Минобороны, и примет участие в расширенном заседании коллегии. Традиционная в конце года коллегия, которая проходит. Выступит Путин и выступит Шойгу, министр обороны", - сказал Песков журналистам в понедельник.
https://ria.ru/20201210/sovet-1588609038.html
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дмитрий песков, владимир путин, сергей шойгу, общество