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"Серебряные коньки" вновь возглавили российский прокат по итогам выходных
"Серебряные коньки" вновь возглавили российский прокат по итогам выходных
Фильм "Серебряные коньки" уже вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате в выходные по предварительным данным портала kinobusiness.com. Лента... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T11:24
2020-12-21T11:24
2020-12-21T11:24
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Фильм "Серебряные коньки" уже вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате в выходные по предварительным данным портала kinobusiness.com. Лента собрала 70,7 миллиона рублей в период с 17 по 20 декабря. В новогодней мелодраме Михаила Локшина снимались Федор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов и другие актеры.На втором месте с небольшим отрывом российская комедия "Обратная связь" режиссера Алексея Ненужного. Фильм вышел в прокат 17 декабря и набрал за выходные 69,8 миллиона рублей. Друзья собираются в загородном доме, чтобы вместе отпраздновать Новый год, но не все проходит гладко. В основе сюжета итальянская лента "Идеальные незнакомцы" (2016) Паоло Дженовезе. В "Обратной связи" главные роли сыграли Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов из "Квартета И", а также Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.Третьим стал мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" Джоэля Кроуфорда о приключениях доисторического семейства. Он собрал 65 миллионов долларов. На английском языке роли озвучивали: Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер, Кларк Дюк и Клорис Личман.
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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, николас кейдж, квартет и
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости
. Фильм "Серебряные коньки" уже вторую неделю подряд лидирует
в российском кинопрокате в выходные по предварительным данным портала kinobusiness.com. Лента собрала 70,7 миллиона рублей в период с 17 по 20 декабря.
В новогодней мелодраме Михаила Локшина снимались Федор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов и другие актеры.
На втором месте с небольшим отрывом российская комедия "Обратная связь" режиссера Алексея Ненужного. Фильм вышел в прокат 17 декабря и набрал за выходные 69,8 миллиона рублей. Друзья собираются в загородном доме, чтобы вместе отпраздновать Новый год, но не все проходит гладко. В основе сюжета итальянская лента "Идеальные незнакомцы" (2016) Паоло Дженовезе. В "Обратной связи" главные роли сыграли Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов из "Квартета И", а также Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.
Третьим стал мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" Джоэля Кроуфорда о приключениях доисторического семейства. Он собрал 65 миллионов долларов. На английском языке роли озвучивали: Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер, Кларк Дюк и Клорис Личман.