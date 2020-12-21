https://ria.ru/20201221/prokat-1590178307.html

"Серебряные коньки" вновь возглавили российский прокат по итогам выходных

"Серебряные коньки" вновь возглавили российский прокат по итогам выходных

Фильм "Серебряные коньки" уже вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате в выходные по предварительным данным портала kinobusiness.com. Лента... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:24

2020-12-21T11:24

2020-12-21T11:24

культура

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новости культуры

ирина горбачева

николас кейдж

квартет и

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Фильм "Серебряные коньки" уже вторую неделю подряд лидирует в российском кинопрокате в выходные по предварительным данным портала kinobusiness.com. Лента собрала 70,7 миллиона рублей в период с 17 по 20 декабря. В новогодней мелодраме Михаила Локшина снимались Федор Федотов, Софья Присс и Алексей Гуськов и другие актеры.На втором месте с небольшим отрывом российская комедия "Обратная связь" режиссера Алексея Ненужного. Фильм вышел в прокат 17 декабря и набрал за выходные 69,8 миллиона рублей. Друзья собираются в загородном доме, чтобы вместе отпраздновать Новый год, но не все проходит гладко. В основе сюжета итальянская лента "Идеальные незнакомцы" (2016) Паоло Дженовезе. В "Обратной связи" главные роли сыграли Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов из "Квартета И", а также Мария Миронова, Ирина Горбачева и Анастасия Уколова.Третьим стал мультфильм "Семейка Крудс: Новоселье" Джоэля Кроуфорда о приключениях доисторического семейства. Он собрал 65 миллионов долларов. На английском языке роли озвучивали: Николас Кейдж, Эмма Стоун, Райан Рейнольдс, Кэтрин Кинер, Кларк Дюк и Клорис Личман.

https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, николас кейдж, квартет и