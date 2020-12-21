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Прививку от коронавируса сделали почти десять тысяч жителей Подмосковья
Прививку от коронавируса сделали почти десять тысяч жителей Подмосковья
Почти 10 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:29
2020-12-21T10:29
2020-12-21T11:23
распространение нового коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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андрей воробьев
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общество
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы уже провакцинировали (от COVID-19 – ред.) почти 10 тысяч человек. Работаем с вакциной "Спутник V", - сказал Воробьев.Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19.Читайте полный текст интервью с Андреем Воробьевым >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589076607.html
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