https://ria.ru/20201221/privivka-1590171758.html

Прививку от коронавируса сделали почти десять тысяч жителей Подмосковья

Прививку от коронавируса сделали почти десять тысяч жителей Подмосковья

Почти 10 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:29

2020-12-21T10:29

2020-12-21T11:23

распространение нового коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус в россии

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андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Почти 10 тысяч жителей Подмосковья сделали прививку от коронавируса, заявил в интервью РИА Новости губернатор Московской области Андрей Воробьев."Мы уже провакцинировали (от COVID-19 – ред.) почти 10 тысяч человек. Работаем с вакциной "Спутник V", - сказал Воробьев.Ранее губернатор Подмосковья сообщил, что региону выделено 11,5 тысячи доз вакцины от COVID-19.Читайте полный текст интервью с Андреем Воробьевым >>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201214/vaktsinatsiya-1589076607.html

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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