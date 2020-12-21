https://ria.ru/20201221/podmoskove-1590171398.html

Андрей Воробьев: пандемия "съела" десятилетний рост экономики Подмосковья

Андрей Воробьев: пандемия "съела" десятилетний рост экономики Подмосковья

Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике всех регионов России, а особенности территориального расположения Московской области позволили ощутить этот удар... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:00

2020-12-21T11:00

2020-12-21T11:00

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/15/1590171252_112:35:2947:1630_1920x0_80_0_0_eab1b226ec14896f1aeeba9f7e0a7ad7.jpg

Пандемия нанесла серьезный ущерб экономике всех регионов России, а особенности территориального расположения Московской области позволили ощутить этот удар сполна. Однако, несмотря на прогнозируемое снижение валового регионального продукта, многомиллиардные вложения в борьбу с коронавирусной инфекцией, смещение сроков по прибыльным контрактам из-за ограничения в коммуникации с иностранными инвесторами и многие другие сложности, с которыми столкнулось Подмосковье в уходящем году, региону удалось достигнуть заметных успехов – определить вектор перспективных направлений развития и точек роста экономики в 2021 году, реализовать большинство инвестпроектов, наладить контакт с автогигантами, помочь системе здравоохранения выдержать натиск пандемии, а также узнать свои сильные и слабые стороны, что несоменно является триггером для развития. Об итогах 2020 года и планах на долгосрочную перспективу – в эксклюзивном интервью с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Беседовала Алена Самарева.– Андрей Юрьевич, начнем, пожалуй, с самой актуальной темы этого года – пандемии коронавируса. Болезнь застала врасплох все страны мира, и, как показывает практика, большинство из них оказались не готовы к такому внезапному вызову. Крах экономики, рост безработицы, невозможность системы здравоохранения справиться с малоизученной и коварной болезнью. Как в этом смысле справилось с тяжелейшими задачами Подмосковье? Какой уровень валового регионального продукта (ВРП) ожидается в регионе по итогам 2020 года?– Как говорят, цыплят по осени считают. В нашем случае – точная статистика будет только в 2021 году, но тенденция очевидна. Последние 10 лет экономика Подмосковья росла в среднем на 3,7% в год. Пандемия по большому счету "съела" этот рост. Простая математика: в прошлом году наш ВРП увеличился на 3,7%, а в этом, по прогнозам, снизится на 3,5%, до 4,55 триллиона рублей. Откат назад будет, но не критичный. Пока одни отрасли простаивали из-за ограничений, другие, наоборот, росли, как, например, оптовая и розничная торговля, высокотехнологичная фарма, производство медицинского оборудования. Во время весеннего локдауна в Подмосковье случился бум интернет-торговли. До пандемии ее оборот был 230 миллионов в сутки, во время весенней волны – 2,8 миллиарда, в 12 раз больше. Это значит, что длинные цепочки – от поставщиков до транспортных компаний – получали заказы и смогли заработать. Бизнес "нащупал" умные решения, которые позволяют действовать гибко, меньше зависеть от обстоятельств. Уверен, они сохранятся надолго и станут одной из примет постковидной экономики.– Сколько средств не хватает Подмосковью по итогам 2020 года? Планируете ли обращаться за помощью в федеральное правительство, о какой сумме идет речь?– Как я уже отмечал, пандемия – это минус рост. Ежегодно наш бюджет прибавлял по 50 миллиардов рублей, в 2020 году – этого не случится. Более того, 9% от запланированного объёма доходов мы не получим – это еще 64,5 миллиарда. Плюс на саму борьбу с вирусом направили 60 миллиардов. Итого – по самым приблизительным подсчетам пандемия стоила Подмосковью больше 120 миллиардов рублей. В такой ситуации возможность заимствований и федеральная поддержка для нас критически важны. Но, как говорится, чтобы быть богатым, не нужно меньше тратить – нужно больше зарабатывать. Наш фокус внимания – на новых проектах, инвестициях, точках роста.– К вопросу об инвестициях: сколько контрактов остались нереализованными в Московской области?– Конечно, по многим проектам сроки сместились. Начнем с того, что из-за закрытых границ иностранные инвесторы просто физически не смогли приехать. Если переговоры можно провести дистанционно, то сложности с въездом специалистов – это проблема. Например, компания из Бельгии планировала открыть производство монтажной пены в Подмосковье весной, но из-за проволочек с границами открыла только в конце года. Французская компания планировала начать строительство завода по производству сыра в нашем сырном кластере в Дмитрове в августе, но все отложили до мая будущего года. И даже в таких условиях из 416 запланированных инвестпроектов уже удалось реализовать 315. Самые крупные и знаковые для нас: производство космических аппаратов для системы связи "Ямал" и системы наблюдения "Смотр" в Щелково, логистический комплекс "Гиперглобус" в Пушкино, новый хирургический комплекс госпиталя "Лапино" в Одинцово, расширение производства "Хенкель Рус" в Богородском округе.– С учетом ограничений из-за пандемии коронавируса и тех сложностей, с которыми Московской области пришлось столкнуться в этом году, реализация почти 80% запланированных инвестпроектов – это достойный результат. Если говорить о цифрах, сколько инвестиций удалось привлечь региону по итогам этого сложного года?– Всего за 9 месяцев в Подмосковье инвестировано 581 миллиард рублей. До конца года мы ждем еще свыше 150 миллиардов за счет реализации крупных инвестпроектов. В Одинцово откроется транспортный узел "Финмаркт", который даст свыше 1,5 тысячи рабочих мест, оптово-распределительный центр в Домодедове, тепличный комплекс в Кашире, хлебокомбинат "Коломенское поле" в Подольске. Больше половины инвестпроектов – это новое строительство с серьезными капитальными вложениями. Они сейчас особенно важны, чтобы оживить экономику, поддержать смежные отрасли, малый бизнес.– Какие инвестпроекты собираетесь осуществить в 2021 году? Есть ли среди них крупные иностранные компании? О ком речь?– Наша цель на 2021 год – привлечь порядка триллиона рублей инвестиций. Из ключевых проектов назову строительство распределительного центра "Вайлдберриз" в Подольске, расширение бизнес-центра "Гринвуд" в Красногорске, два логистических парка "Север-3" и "Север-4" в Солнечногорске, запуск производства кабельных сетей для летательных аппаратов и наземной техники в Дубне и многофункциональный техно-логистический парк "Сынково" в Подольске. С зарубежными компаниями дела обстоят немного сложнее. Но наш портфель инвестпроектов с иностранным участием на 2021 год – это порядка 60 проектов в промышленности, торговле, логистике и других отраслях на общую сумму около 60 миллиардов рублей. Известные имена тоже есть, например, Dr. Theiss из Германии, французский производитель сиропов MONIN, итальянский брэнд Barilla.– Расскажите о перспективных направлениях в сотрудничестве с иностранными компаниями. Какую роль в этом контакте сыграла пандемия?– Пандемия заставила крупных игроков серьезно задуматься о локализации производств, изменить стратегию с глобальной на более локальную. Мы видели, как заводы, завязанные на международные цепочки, в этом году испытывали проблемы. А те, что работали с местными поставщиками и сырьем, продолжали выпускать продукцию и даже открывали новые линии. Например, Royal Canin производит сырье на территории Подмосковья, а не импортирует, поэтому смог остаться во время пандемии на рынке. И расширить поставки в Швецию, Финляндию и Данию. Среди работающих в Подмосковье компаний и среди потенциальных инвесторов есть те, кто прорабатывает возможности локализации, изучает рынок поставщиков и подрядчиков в России. Наша задача – использовать этот шанс, максимально вовлечь местных производителей, малый и средний бизнес.– Андрей Юрьевич, придут ли в Московскую область автогиганты?– Да, недавно мы подписали соглашение с JCB – это крупнейший производитель дорожно-строительной техники. Они заходят в Подмосковье и готовы разместиться в индустриальном парке "Есипово", прямо рядом с Mercedes. Это завод на 300 рабочих мест, с высокой степенью автоматизации. Планируем, что строительство начнется уже в следующем году. Главное сейчас проработать условия для глубокой локализации компании в Подмосковье, чтобы трактора, погрузчики, экскаваторы собирались преимущественно из российских компонентов.– Разработана ли правительством Подмосковья стратегия социально- экономического развития региона в 2021 году? Новые точки роста экономики уже определены?– Стратегия – это долгосрочный план. Наша стратегия социально-экономического развития рассчитана до 2030 года, и все, что в ней закреплено в качестве целей, – рост доходов жителей, снижение маятниковой миграции, новые рабочие места – остается неизменным. Что касается точек роста, это наши особые экономические зоны, индустриальные парки, которые постепенно заполняются, работают. Это кластеры, которые мы формируем в зависимости от специализации территорий, их кадровых, научных, инфраструктурных возможностей и потенциала. Если для Коломны, Зарайска, Клина, Сергиева Посада есть смысл делать упор на туризм, культуру и творческий бизнес, то для Люберец, Подольска, Орехово-Зуево главное – это промышленность. Большая задача на будущий год – создать точки роста в дальнем Подмосковье. Для 10 округов мы запустим специальную программу поддержки бизнеса – это и налоговые льготы, и земля без торгов, и многих других выгодных условий. Мы единый регион, и равномерное развитие – одна из стратегических целей.– Как в регионе собираются преодолевать последствия пандемии?– Решение только одно – как можно скорее вернуться к росту. Вернуть людям стабильные доходы, работу, поддержать потребительский спрос. По сравнению с началом года в Подмосковье в 6 раз выросла безработица, 140 тысяч человек без работы – это очень серьезно для нас. Нужно создавать рабочие места. В этом году за счет инвестпроектов у нас уже плюс 53 тысячи новых мест. В будущем году планируем создать еще 53 тысячи. Что еще важно? Помочь бизнесу встать на ноги. Есть отрасли, в которых падение составило 50-70%, как, например, в воздушных перевозках. Для наших аэропортов, сопутствующих им предприятий это серьезный удар. Важно, что были приняты федеральные меры поддержки. В дополнение к ним мы также предложили бизнесу ряд льгот и преференций, например, льготные займы, поручительства, компенсацию затрат на оборудование, создание инженерной и транспортной инфраструктуры. Со следующего года мы запустим новую меру поддержки компаний, которые хотят стать поставщиками электронных торговых площадок. Это возмещение части затрат на продвижение своей продукции за счет субсидий. Примем для этого специальную программу и постараемся включить туда самозанятых. Жизнь меняется, и мы тоже должны меняться, думать на шаг вперед.– Ранее вы сообщили, что массовая вакцинация от коронавируса жителей Подмосковья начнется в декабре. Сколько добровольцев и людей из группы риска уже сделали прививку в регионе? Сколько открылось пунктов по вакцинации?– В начале декабря президент России Владимир Путин дал команду начать масштабную вакцинацию. Мы активно к этому готовились, открыли 93 пункта, обучили медперсонал. Это новая и сложная процедура, со своей спецификой – для хранения нужны морозильники. Мы уже провакцинировали почти 10 тысяч человек. Работаем с вакциной "Спутник V". Темпы и охват будут зависеть от количества доз, которые поступят в Подмосковье.– Задам вопрос, который волнует миллионы жителей Подмосковья. Какие ковидные ограничения могут коснуться региона во время январских праздников?– Понимаю, как люди ждут праздников и хотят отвлечься от тревожных новостей про ковид и других проблем. Обязательно по традиции украсим улицы, площади, парки, зальем катки, создадим праздничное настроение. В зимние праздники в Подмосковье всегда приезжает много людей – гулять на свежем воздухе, кататься на лыжах. Чтобы они чувствовали себя в безопасности, мы приняли правило, что поселиться в гостинице или санатории с 28 декабря по 15 января можно будет только при наличии отрицательного теста на ковид. Для обычного посещения кафе и ресторанов справки и тесты не нужны. Но если речь идет о проведении развлекательных мероприятий, предусматривающих закрытие заведения, то нужно предварительно сдать тест. Надеюсь, что каждый отдыхающий вспомнит в новогоднюю ночь о наших медиках, которые все праздники проведут на дежурствах. Уважение и забота друг о друге будут лучшим подарком на этот Новый год.– Период пандемии отразился и на системе образования. Весной школьники вынуждены были учиться дистанционно. Оказалась ли Московская область готова к тотальному "дистанту" и какие выводы вы сделали?– Наших школьников, учителей и родителей дистанционным обучением уже не испугаешь. Весной они с этим вызовом справились, освоили Школьный портал, Zoom и другие технологии. На итоговой аттестации мы увидели, что качество знаний на "дистанционке" не пострадало. В Подмосковье даже стало больше стобалльников. Но, как отметил наш президент, живого общения педагога и учащегося ничто не заменит. Поэтому без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет.– Придет ли метро в ближайшее Подмосковье, в частности на юг, в глобальном масштабе? Ведутся ли сейчас переговоры на эту тему?– Про метро в традиционном смысле, то есть подземку, пока говорить преждевременно. Но наземное метро – центральные диаметры – уже активно работает в Подмосковье. Поезда ходят с интервалом в 3-5 минут, это вполне сравнимо с метрополитеном. Теперь, например, если едешь из Подольска в центр Москвы, тратишь на дорогу не час, как раньше, а полчаса. Больше двух миллионов жителей Подмосковья уже оценили преимущества двух диаметров: "Лобня – Одинцово" и "Нахабино – Подольск". В этом году мы открыли шесть станций МЦД. Видим большой запрос на Ярославском направлении, Курском, Ленинградском, Казанском, все города ближнего Подмосковья ждут МЦД. РЖД активно прокладывает новые пути. И уже в 2021 году начнем открывать третий диаметр, который пройдет через Зеленоград, Химки, Люберцы и Раменское.– Можно ли сказать, что проблема обманутых дольщиков решена в Московской области?– Она полностью не решена, но мы точно определили горизонт. В течение трех лет по поручению президента все семьи Подмосковья, оставшиеся без жилья по вине недобросовестных застройщиков, получат долгожданные ключи или справедливую компенсацию. Мы вышли на хорошие темпы. В этом году вручим 19 тысяч ключей. В декабре обязательно закроем план. Порядка 14,5 тысячи из них уже выданы. В будущем году выдадим еще 19 тысяч. И надеюсь, вся эта драматическая история скоро останется в прошлом и забудется как страшный сон.– Планируете ли со стороны правительства выделять субсидии для льготной ипотеки в Московской области? Идет ли речь о разработке новых программ?– В Подмосковье каждая вторая квартира в новостройках покупается в ипотеку. Для многих семей это единственная возможность приобрести собственное жилье. Огромное подспорье оказала президентская программа льготной ипотеки – Подмосковье в тройке лидеров по количеству сделок, у нас уже их заключено больше 21 тысячи. Но и региональные ипотечные программы мы сохраняем в полном объеме. Например, "Социальную ипотеку". В ней участвуют врачи, учителя, воспитатели, тренеры, молодые ученые, уникальные специалисты – люди самых важных и востребованных профессий. Новая программа тоже есть – это "Семейная ипотека": минус 3 процентных пункта для семей, в которых родился первенец. В июне мы начали принимать заявки. Примерно 370 семей обратились, а самые первые уже получили ипотеку. Уверен, что сэкономить порядка 1,5 миллиона рублей на процентах ни одна семья не откажется. Программа будет действовать до 2022 года включительно.

https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589137266.html

https://ria.ru/20201210/byudzhet-1588636549.html

https://realty.ria.ru/20201221/ipoteka-1590168207.html

https://ria.ru/20201214/podmoskove-1589075926.html

https://realty.ria.ru/20201221/ipoteka-1590167060.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), интервью