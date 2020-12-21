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В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих
В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов питание, такое мнение высказала в... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T03:10
2020-12-21T07:44
россия
общественная палата рф
общество
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов питание, такое мнение высказала в интервью РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, со своей инициативой она обратилась в кабинет министров.Оглоблина назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условия снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами.После этого правительство, как отметила член ОП, зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего цены "снова будет диктовать рынок".В связи с этим, по мнению Оглоблиной, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и отметив, что ситуация с коронавирусом здесь не причем.На большой ежегодной пресс-конференции президент заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров Путин привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно - 0,3 процентного пункта.Правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключило соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
https://radiosputnik.ria.ru/20200415/1570083567.html
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россия, общественная палата рф, общество

В России предложили ввести продуктовые карточки для малоимущих

03:10 21.12.2020 (обновлено: 07:44 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами
Прилавки с продуктами - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. В России необходимо ввести продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих из-за подорожания базовых продуктов питание, такое мнение высказала в интервью РИА Новости глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина, со своей инициативой она обратилась в кабинет министров.
Оглоблина назвала недопустимым повышение цен на базовые продукты в условия снижения зарплат и роста уровня безработицы. Она напомнила о словах Путина о том, что дефицита продовольствия в стране нет, а также о поручении министрам разобраться с ценами.
После этого правительство, как отметила член ОП, зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала она, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего цены "снова будет диктовать рынок".
В связи с этим, по мнению Оглоблиной, правительству необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.
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Ситуация с ростом цен на базовые продукты питания стала одной из ключевых на совещании по экономическим вопросам у президента России Владимира Путина в начале декабря. Глава государства обратил внимание на подорожание ряда товаров, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые и отметив, что ситуация с коронавирусом здесь не причем.
На большой ежегодной пресс-конференции президент заявил, что производители в России не должны подтягивать внутренние цены на продукты под мировые. По словам главы государства, его задел рост цен на продукты, не связанный с объективными обстоятельствами, такими как ослабление рубля. В качестве примеров Путин привел хлеб, макароны, сахар и подсолнечное масло, дорожающие несмотря на то, что и зерно, и сахарная свекла, и подсолнечник выращиваются в России.
Как сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, рост цен на сахар и подсолнечное масло сверх ожиданий внес дополнительный вклад в инфляцию в 0,2 процентного пункта, на зерно - 0,3 процентного пункта.
Правительство приняло комплекс мер по стабилизации цен, введя, в частности, экспортную пошлину на подсолнечник и зерно и квоту на поставку зерновых культур за рубеж, а также заключило соглашение по стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.
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