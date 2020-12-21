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https://ria.ru/20201221/peterburg-1590306947.html
В Петербург ждут сто тысяч доз вакцины от COVID-19
В Петербург ждут сто тысяч доз вакцины от COVID-19
В Петербург поступили 5,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, до конца года ожидается поставка 100 тысяч доз, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:25
2020-12-21T23:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. В Петербург поступили 5,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, до конца года ожидается поставка 100 тысяч доз, сообщил губернатор города Александр Беглов."В распоряжение города поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до нового года планируем получить от Минздрава первую крупную партию - 100 тысяч доз. Необходимое оборудование у нас есть. Сейчас центральная фармбаза Петербурга способна принять на хранение одновременно 150 тысяч доз", - сказал он в эфире Радио России-Санкт-Петербург.Он отметил, что Петербург взял высокий темп подготовки к массовой вакцинации от коронавируса."Открыты уже 20 пунктов. Первыми прививки делают врачам, учителям, социальным работникам и транспортникам. Первоначально мы планировали на первом этапе – открыть 50 пунктов вакцинации "Спутником V" во всех районах города. Откроем гораздо больше – 70 пунктов до конца года", - сказал Беглов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербург ждут сто тысяч доз вакцины от COVID-19

19:25 21.12.2020 (обновлено: 23:36 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19
Медработники в прививочном пункте по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. В Петербург поступили 5,5 тысячи доз вакцины от коронавируса, до конца года ожидается поставка 100 тысяч доз, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"В распоряжение города поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до нового года планируем получить от Минздрава первую крупную партию - 100 тысяч доз. Необходимое оборудование у нас есть. Сейчас центральная фармбаза Петербурга способна принять на хранение одновременно 150 тысяч доз", - сказал он в эфире Радио России-Санкт-Петербург.
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Он отметил, что Петербург взял высокий темп подготовки к массовой вакцинации от коронавируса.
"Открыты уже 20 пунктов. Первыми прививки делают врачам, учителям, социальным работникам и транспортникам. Первоначально мы планировали на первом этапе – открыть 50 пунктов вакцинации "Спутником V" во всех районах города. Откроем гораздо больше – 70 пунктов до конца года", - сказал Беглов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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