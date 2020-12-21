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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/peterburg-1590303445.html
Коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге сейчас хватает, заявил Беглов
Коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге сейчас хватает, заявил Беглов
Коек для госпитализации пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день хватает, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:18
2020-12-21T22:18
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Коек для госпитализации пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день хватает, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%, сообщил губернатор города Александр Беглов."До Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает", - цитирует Беглова его пресс-служба.Он напомнил, что до Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы №33."Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра, а когда "скорой помощи" некуда везти пациентов. Такого в Петербурге не было", - сказал губернатор.По его словам, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

Коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге сейчас хватает, заявил Беглов

22:18 21.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Коек для госпитализации пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день хватает, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"До Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает", - цитирует Беглова его пресс-служба.
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Он напомнил, что до Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы №33.
"Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра, а когда "скорой помощи" некуда везти пациентов. Такого в Петербурге не было", - сказал губернатор.
По его словам, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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