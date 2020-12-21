https://ria.ru/20201221/peterburg-1590303445.html
Коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге сейчас хватает, заявил Беглов
Коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге сейчас хватает, заявил Беглов
Коек для госпитализации пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день хватает, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:18
2020-12-21T22:18
2020-12-21T22:18
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Коек для госпитализации пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге на сегодняшний день хватает, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%, сообщил губернатор города Александр Беглов."До Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает", - цитирует Беглова его пресс-служба.Он напомнил, что до Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы №33."Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра, а когда "скорой помощи" некуда везти пациентов. Такого в Петербурге не было", - сказал губернатор.По его словам, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201221/sankt-peterburg-1590300801.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости.
Коек для госпитализации пациентов с коронавирусом
в Санкт-Петербурге
на сегодняшний день хватает, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%, сообщил губернатор города Александр Беглов
.
"До Нового года мест для госпитализации больных с коронавирусом городу хватает", - цитирует Беглова его пресс-служба.
Он напомнил, что до Нового года койки для пациентов с коронавирусом дополнительно развернут временный госпиталь в "Ленэкспо", НМИЦ имени Алмазова, Первый медицинский университет, а также будут введены новые корпуса Госпиталя для ветеранов войн и больницы №33.
"Койки кончаются не в тот момент, когда в какой-то графе появляется цифра, а когда "скорой помощи" некуда везти пациентов. Такого в Петербурге не было", - сказал губернатор.
По его словам, в среднем за сутки свободный коечный фонд составляет около 3,5-4%.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.