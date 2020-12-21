https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590188132.html

Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну

Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну

В городе Сисиан Сюникской области Армении служитель одной из церквей не стал пожимать руку премьер-министру Николу Пашиняну. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:59

2020-12-21T11:59

2020-12-21T12:57

новости - религия и мировоззрение

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

баку

азербайджан

в мире

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ЕРЕВАН, 21 дек — РИА Новости. В городе Сисиан Сюникской области Армении служитель одной из церквей не стал пожимать руку премьер-министру Николу Пашиняну.Трансляцию вел онлайн-ресурс para.tv. На кадрах видно, как Пашинян поставил свечу и, подойдя к священнику, протянул ему руку в знак приветствия. Однако тот отказался от рукопожатия и жестом попросил его покинуть храм.Сегодня около другого города Сюникской области — Горис — проходит митинг противников Пашиняна.Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги. Мирное соглашение по КарабахуВ конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.

https://ria.ru/20201208/otstavka-1588185930.html

https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590155943.html

https://ria.ru/20201218/karabakh-1589873570.html

нагорно-карабахская республика

баку

азербайджан

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Недоверие Пашиняну: священник просит покинуть храм, протестующие перекрывают дороги Пашинян поехал в Сюникскую область, протестующие перекрывают дороги, в Сюнике служитель церкви отказался пожимать премьеру руку и попросил покинуть храм. 2020-12-21T11:59 true PT0M57S

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новости - религия и мировоззрение, никол пашинян, нагорно-карабахская республика, баку, азербайджан, в мире