Армянский священник отказался пожать руку Пашиняну
11:59 21.12.2020 (обновлено: 12:57 21.12.2020)
ЕРЕВАН, 21 дек — РИА Новости. В городе Сисиан Сюникской области Армении служитель одной из церквей не стал пожимать руку премьер-министру Николу Пашиняну.
Трансляцию вел онлайн-ресурс para.tv. На кадрах видно, как Пашинян поставил свечу и, подойдя к священнику, протянул ему руку в знак приветствия. Однако тот отказался от рукопожатия и жестом попросил его покинуть храм.
Сегодня около другого города Сюникской области — Горис — проходит митинг противников Пашиняна.
Ранее Ереван и Баку уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. Как подчеркнули в армянском МИД, это нужно для демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под его контроль перешли некоторые территории, входившие в состав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики и граничащие с Арменией.
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности. Они проводят акции протеста, блокируют улицы и дороги.
Мирное соглашение по Карабаху
В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь.
В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, следуя которому азербайджанские и армянские военные прекратили боевые действия, остановились на занятых позициях и обмениваются пленными. Москва, в свою очередь, направила в Карабах миротворцев. Ереван обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
В Баку соглашение назвали капитуляцией Еревана и максимально удобным для Азербайджана. Никол Пашинян при этом заявлял, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял.
После этого в Ереване начались акции протеста. Оппозиция обвинила главу правительства в подписании невыгодного армянской стороне соглашения. Инициировать процесс его отставки и беспрепятственно проводить акции протеста позволила бы отмена военного положения, однако в конце ноября парламент республики отказался его снимать.