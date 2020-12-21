https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590155943.html

СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна

СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна

Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T07:24

2020-12-21T07:24

2020-12-21T07:42

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в подрыве безопасности региона, сообщает онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий.Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности. Они блокируют улицы, требуя защитить их процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Ранее Пашинян анонсировал поездку в Сюникскую область - в города Мегри, Капан, Горис, Сисиан.По данным онлайн-ресурса, рано утром в понедельник группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым "Сюникским воротам", чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу. "Наше решение – дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник", - сказал один из участников акции.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что мог потерять Карабах. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590049975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590040311.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире