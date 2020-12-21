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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201221/pashinyan-1590155943.html
СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна
Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T07:24
2020-12-21T07:42
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в подрыве безопасности региона, сообщает онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий.Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности. Они блокируют улицы, требуя защитить их процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Ранее Пашинян анонсировал поездку в Сюникскую область - в города Мегри, Капан, Горис, Сисиан.По данным онлайн-ресурса, рано утром в понедельник группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым "Сюникским воротам", чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу. "Наше решение – дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник", - сказал один из участников акции.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что мог потерять Карабах. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590049975.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201219/pashinyan-1590040311.html
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азербайджан
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

СМИ: протестующие в Сюнике попытались блокировать кортеж Пашиняна

07:24 21.12.2020 (обновлено: 07:42 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Армении
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 22 дек – РИА Новости. Группа жителей граничащей с Азербайджаном Сюникской области Армении проводит акцию протеста, пытаясь помешать приезду туда премьера Никола Пашиняна, которого они считают виновным в подрыве безопасности региона, сообщает онлайн-ресурс news.am, ведущий прямой репортаж с места событий.
Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что размещение новых боевых постов азербайджанской армии в соответствии с трехсторонним соглашением о перемирии в Карабахе угрожает их безопасности. Они блокируют улицы, требуя защитить их процессе демаркации армяно-азербайджанской границы. Ранее Пашинян анонсировал поездку в Сюникскую область - в города Мегри, Капан, Горис, Сисиан.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 16:54
Оппозиция Армении вновь призвала Пашиняна уйти в отставку
По данным онлайн-ресурса, рано утром в понедельник группа жителей Сюника направилась к въезду в область, так называемым "Сюникским воротам", чтобы остановить кортеж Пашиняна, однако путь им преградили сотрудники полиции, перекрывшие дорогу. "Наше решение – дойти к "Сюникским воротам", чтобы не позволить Пашиняну въехать в Сюник", - сказал один из участников акции.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что мог потерять Карабах. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
Участники шествия в Ереване в память о погибших в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.12.2020
19 декабря, 15:13
Пашинян со сторонниками прорвался на военное кладбище в Ереване
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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