https://ria.ru/20201221/ogranicheniya-1590306347.html

Минобороны, СВР, "Ростех" и другие компании попали под санкции США

Минобороны, СВР, "Ростех" и другие компании попали под санкции США

Минторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения. РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-21T23:17

2020-12-21T23:17

2020-12-22T08:27

специальный летный отряд "россия"

минторг сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Минторг США опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, к которым применят экспортные ограничения.В него попали 45 предприятий из России, "конечным потребителем продукции которых являются военные". В списке значатся в том числе Минобороны, СВР, специальный летный отряд "Россия", "Рособоронэкспорт", "Ростех", корпорация "МиГ", АО "Гражданские самолеты Сухого", "Туполев", ОАК, одно из старейших в стране судостроительных предприятий "Адмиралтейские верфи", а также другие крупные компании авиационной, космической и других отраслей.Впервые с 2014 года под санкции США попал "Росатом". Ограничения распространятся на предприятия ядерного оружейного комплекса госкорпорации: Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва) и Научно-исследовательский технологический институт имени Александрова (НИТИ, Сосновый Бор, Ленинградская область). Основное направление деятельности ВНИИА — разработки в области ядерного оружия, институт также участвует в создании российского квантового компьютера. НИТИ занимается прежде всего испытаниями судовых ядерных энергоустановок.Экспортные ограничения также применят против российских авиастроительных компаний — "Иркут" и КнААЗ (Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина). "Иркут" производит истребители типа Су-30, учебно-тренировочные Як-130, гражданские МС-21. КнААЗ выпускает самолеты Су-57, Су-35 и Су-30МК2.В документе отмечается, что это лишь первый транш из списка компаний, связанных с ВС. Для этих предприятий ограничат продажу целого ряда американских товаров и технологий.Ранее сообщалось, что ключевые российские предприятия гражданского авиастроения впервые могут попасть под санкции США. В черновом проекте были указаны более десяти таких компаний, в том числе производители вертолетов и авиадвигателей, разработчики и поставщики авиационных материалов и систем организации воздушного движения. В частности, в списке значился неназванный ФГУП, связанный с администрацией президента России, российское военное ведомство, один из подведомственных ему центров, ряд других предприятий ОПК и гражданской промышленности, а также экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.Как заявляли РИА Новости в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ее специалисты изучают информацию о санкционном списке США, а реализация ключевых гражданских программ продолжается. В начале декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам, что российская авиапромышленность все так же работает с иностранными партнерами, заявлений о возможном прекращении сотрудничества от них не поступало.

https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589970773.html

https://ria.ru/20201221/sanktsii-1590275973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальный летный отряд "россия", минторг сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), министерство обороны рф (минобороны рф)