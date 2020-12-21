https://ria.ru/20201221/norki-1590187434.html

Ученый призвал прививать норок от коронавируса

Ученый призвал прививать норок от коронавируса

Ученые должны исследовать источники инфекций в природе, которые потенциально могут заражать человека, и норок и других пушных зверей уже сейчас нужно прививать... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T11:54

2020-12-21T11:54

2020-12-21T11:54

распространение нового коронавируса

сергей нетесов

коронавирус covid-19

россия

животные

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ВЛАДИВОСТОК, 21 дек - РИА Новости. Ученые должны исследовать источники инфекций в природе, которые потенциально могут заражать человека, и норок и других пушных зверей уже сейчас нужно прививать от коронавирусной инфекции, сообщил на дальневосточном онлайн-форуме "ДФО-2020" заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов."Наверное, Дания, Нидерланды поступили очень эмоционально, уничтожив всех норок – у них всего 20% ферм было заражено, они уничтожили всех… Если мы в больших масштабах выращиваем каких-то животных, давайте думать о том, какие заболевания мы от них получим…. Норок абсолютно точно надо прививать от коронавирусной инфекции. Мы же прививаем от коронавирусной инфекции птиц - гамма-коронавирусы их прилично поражают. Вакцины разработаны давно, лет 40-50. Но птицы эволюционно далеки от нас, а норки, хорьки, пушные звери близки к нам", - сказал ученый.По его словам, надо проводить мониторинг в природе на предмет появления инфекций и того, как они могут перейти к человеку."Такие исследования только-только начаты в широком масштабе в мире. Их надо будет делать и у нас в стране, у нас много животных и много географических зон. Надо мониторинг в природе устроить и смотреть, могут ли они превратится в вирусы человека", - добавил ученый.В начале ноября власти Дании заявили, что необходимо уничтожить всех норок в королевстве – 15-17 миллионов животных на всех фермах, поскольку они являются носителями опасно мутировавшего коронавируса. Была разрушена крупнейшая в Европе меховая промышленность.COVID-19 неоднократно выявляли на норковых фермах. Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вирус SARS-CoV-2 был выявлен у норок в шести странах: Дании, Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США. В конце ноября коронавирус среди норок выявлен в Польше. Литва в начале декабря заявила, что более 1,2 тысячи норок с коронавирусом погибли на звероводческой ферме в Йонавском районе, еще 40 тысяч зверьков планируется усыпить.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201107/norki-1583525175.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201106/norka-1583365013.html

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сергей нетесов, коронавирус covid-19, россия, животные