https://ria.ru/20201221/neft-1590200290.html

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов

Мировые цены на нефть ускорили темпы падения, Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:50

2020-12-21T12:50

2020-12-21T13:54

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения, Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря.По состоянию на 12:41 мск цена февральских фьючерсов на североморскую смесь уменьшилась на 4,82%, до 49,74 доллара за баррель, февральских на WTI — на 4,89%, до 46,83 доллара, январских на WTI — на 4,2%, до 47,04 доллара. Утром нефть дешевела в пределах трех процентов. Вслед за нефтью падает и российская валюта: в начале торгов доллар превышал 75 рублей, евро — 91.Эксперты связывают колебания с новостями о новом штамме коронавируса, который выявили в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/neft-1589486126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, великобритания, brent, экономика