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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов
Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов
Мировые цены на нефть ускорили темпы падения, Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря. РИА Новости, 21.12.2020
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ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
великобритания
brent
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения, Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря.По состоянию на 12:41 мск цена февральских фьючерсов на североморскую смесь уменьшилась на 4,82%, до 49,74 доллара за баррель, февральских на WTI — на 4,89%, до 46,83 доллара, январских на WTI — на 4,2%, до 47,04 доллара. Утром нефть дешевела в пределах трех процентов. Вслед за нефтью падает и российская валюта: в начале торгов доллар превышал 75 рублей, евро — 91.Эксперты связывают колебания с новостями о новом штамме коронавируса, который выявили в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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цены на нефть, великобритания, brent, экономика

Цена нефти Brent упала ниже 50 долларов

12:50 21.12.2020 (обновлено: 13:54 21.12.2020)
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© Depositphotos / Makhnach
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили темпы падения, Brent опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с 15 декабря.
По состоянию на 12:41 мск цена февральских фьючерсов на североморскую смесь уменьшилась на 4,82%, до 49,74 доллара за баррель, февральских на WTI — на 4,89%, до 46,83 доллара, январских на WTI — на 4,2%, до 47,04 доллара. Утром нефть дешевела в пределах трех процентов.
Вслед за нефтью падает и российская валюта: в начале торгов доллар превышал 75 рублей, евро — 91.
Эксперты связывают колебания с новостями о новом штамме коронавируса, который выявили в Великобритании. По некоторым данным, он распространяется быстрее обычного.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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