https://ria.ru/20201221/dollar-1590170406.html

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей

Курс рубля в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T10:20

2020-12-21T10:20

2020-12-21T10:52

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

московская биржа

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" в начале торгов подскакивал до 75,8 рубля — максимального значения с 3 декабря, но потом остановился вплотную к отметке в 75 рублей. На 10:40 мск курс американской валюты рос на 1,6 рубля до 74,94 рубля.Максимум с начала декабря обновил и евро. Европейская валюта подскочила выше 91 рубля.Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,31 процента — до 50,53 доллара за баррель.

https://ria.ru/20201211/dollar-1588720055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, московская биржа, brent, экономика