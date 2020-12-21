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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201221/dollar-1590170406.html
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей
Курс доллара превысил отметку в 75 рублей
Курс рубля в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T10:20
2020-12-21T10:52
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
московская биржа
brent
экономика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.Доллар расчетами "завтра" в начале торгов подскакивал до 75,8 рубля — максимального значения с 3 декабря, но потом остановился вплотную к отметке в 75 рублей. На 10:40 мск курс американской валюты рос на 1,6 рубля до 74,94 рубля.Максимум с начала декабря обновил и евро. Европейская валюта подскочила выше 91 рубля.Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,31 процента — до 50,53 доллара за баррель.
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цены на нефть, московская биржа, brent, экономика

Курс доллара превысил отметку в 75 рублей

10:20 21.12.2020 (обновлено: 10:52 21.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком доллар на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Курс рубля в начале торгов понедельника значительно снижается вслед за нефтью, следует из данных Московской биржи.
Доллар расчетами "завтра" в начале торгов подскакивал до 75,8 рубля — максимального значения с 3 декабря, но потом остановился вплотную к отметке в 75 рублей. На 10:40 мск курс американской валюты рос на 1,6 рубля до 74,94 рубля.
Максимум с начала декабря обновил и евро. Европейская валюта подскочила выше 91 рубля.
Февральский фьючерс на нефть марки Brent падает на 3,31 процента — до 50,53 доллара за баррель.
Доллары США и рубли - РИА Новости, 1920, 11.12.2020
11 декабря, 10:16Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Рубль незначительно меняется к доллару и евро
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМосковская биржаBrentЭкономика
 
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