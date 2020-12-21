https://ria.ru/20201221/navalnyy-1590305259.html
Полиция опрашивает Любовь Соболь, сообщил адвокат
Полиция опрашивает Любовь Соболь, сообщил адвокат
Полиция опрашивает юриста Фонда борьбы с коррупцией, соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин. РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T22:51
2020-12-21T22:51
2020-12-21T22:55
любовь соболь
владимир воронин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
происшествия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Полиция опрашивает юриста Фонда борьбы с коррупцией, соратницу оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь, сообщил РИА Новости ее адвокат Владимир Воронин.По его словам, полиция задержала Соболь примерно сорок минут назад, сейчас она находится в отделении. "Нам удалось связаться с ней по телефону, она сказала, что ее опрашивают, планируют возбудить уголовное дело. По какому поводу, пока неизвестно", - сказал адвокат.Он отметил, что не знает подробностей, поскольку после звонка не смог больше поговорить со своей подзащитной.Подтверждением информации со стороны полиции РИА Новости на данный момент не располагает.
https://ria.ru/20201221/navalnyy-1590297531.html
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любовь соболь, владимир воронин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, происшествия