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Кремль оценил данные о связи Нарышкина с азербайджанской диаспорой
Кремль оценил данные о связи Нарышкина с азербайджанской диаспорой
Президента РФ Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с азербайджанской... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T12:28
2020-12-21T12:28
ягуб эюбов
лейла алиева
нагорный карабах
дмитрий песков
сергей нарышкин
азербайджан
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с азербайджанской диаспорой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время осенней войны в Нагорном Карабахе якобы находился в Москве вместе с членом семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова. Кроме того, Нарышкин якобы имеет тесные связи с родившимся в Азербайджане бизнесменом Годом Нисановым и пользуется его имуществом, а его дочь дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой."Нет, это не заинтересовало президента", - ответил Песков на вопрос журналистов, заинтересовало ли Путина то, что было рассказано о Нарышкине в отношении азербайджанской диаспоры.На уточняющий вопрос о том, обсуждался ли этот вопрос на встрече, пресс-секретарь президента также ответил отрицательно.
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ягуб эюбов, лейла алиева, нагорный карабах, дмитрий песков, сергей нарышкин, азербайджан, в мире

Кремль оценил данные о связи Нарышкина с азербайджанской диаспорой

12:28 21.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с азербайджанской диаспорой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время осенней войны в Нагорном Карабахе якобы находился в Москве вместе с членом семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова. Кроме того, Нарышкин якобы имеет тесные связи с родившимся в Азербайджане бизнесменом Годом Нисановым и пользуется его имуществом, а его дочь дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой.
"Нет, это не заинтересовало президента", - ответил Песков на вопрос журналистов, заинтересовало ли Путина то, что было рассказано о Нарышкине в отношении азербайджанской диаспоры.
На уточняющий вопрос о том, обсуждался ли этот вопрос на встрече, пресс-секретарь президента также ответил отрицательно.
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Ягуб ЭюбовЛейла АлиеваНагорный КарабахДмитрий ПесковСергей НарышкинАзербайджанВ мире
 
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