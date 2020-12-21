https://ria.ru/20201221/naryshkin-1590195046.html

Кремль оценил данные о связи Нарышкина с азербайджанской диаспорой

Кремль оценил данные о связи Нарышкина с азербайджанской диаспорой

Президента РФ Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с азербайджанской... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T12:28

2020-12-21T12:28

2020-12-21T12:28

ягуб эюбов

лейла алиева

нагорный карабах

дмитрий песков

сергей нарышкин

азербайджан

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президента РФ Владимира Путина не заинтересовала информация о якобы связях директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина с азербайджанской диаспорой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее издание "Проект" опубликовало расследование, согласно которому глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин во время осенней войны в Нагорном Карабахе якобы находился в Москве вместе с членом семьи первого вице-премьера Азербайджана Ягуба Эюбова. Кроме того, Нарышкин якобы имеет тесные связи с родившимся в Азербайджане бизнесменом Годом Нисановым и пользуется его имуществом, а его дочь дружит с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой."Нет, это не заинтересовало президента", - ответил Песков на вопрос журналистов, заинтересовало ли Путина то, что было рассказано о Нарышкине в отношении азербайджанской диаспоры.На уточняющий вопрос о том, обсуждался ли этот вопрос на встрече, пресс-секретарь президента также ответил отрицательно.

https://ria.ru/20201221/karabakh-1590193812.html

нагорный карабах

азербайджан

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ягуб эюбов, лейла алиева, нагорный карабах, дмитрий песков, сергей нарышкин, азербайджан, в мире