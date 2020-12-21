https://ria.ru/20201221/musulmane-1590279762.html

В ОП будут следить за исламофобскими заявлениями политиков на выборах

В ОП будут следить за исламофобскими заявлениями политиков на выборах

Эксперты и члены Общественной палаты России во время выборов в Госдуму будут следить за высказываниями политиков на тему миграции и мусульман, заявил член... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T19:06

2020-12-21T19:06

2020-12-21T19:06

религия и мировоззрение

религия

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франция

париж

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты и члены Общественной палаты России во время выборов в Госдуму будут следить за высказываниями политиков на тему миграции и мусульман, заявил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России (ДСМР) и Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации"."Традиционно члены общественной палаты, эксперты будут вести мониторинг избирательной кампании с точки зрения недопустимости националистической, мигрантофобной риторики, в том числе оскорбляющей чувства мусульман, их права и ценности", - сказал Брод.По его словам, если будут "вопиющие высказывания", об этом будут "сообщать публично и обращать на это внимание" избирательной системы.В презентованном ДСМР и РАРС докладе отмечается, что большую опасность представляют "высказывания ряда известных политиков, журналистов и общественных деятелей, содержащие в себе черты исламофобии".Так, например, авторы документа привели в пример высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о терактах во Франции, где был убит учитель, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Приводится цитата Жириновского, где он призывает в связи с терактами в Париже "проверить все (российские мусульманские – ред.) учебные заведения, где может быть экстремистская литература", чтобы вскрыть "спящие" ячейки."Таким образом, Владимир Жириновский обвиняет все исламские учебные заведения России в экстремизме, экстраполируя совершенное во Франции конкретным человеком преступление на мусульманское сообщество в целом", - отмечают авторы доклада.Выборы в Госдуму России пройдут в сентябре 2021 года.

https://ria.ru/20201221/musulmane-1590203457.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, лдпр, госдума рф, александр брод, владимир жириновский, франция, париж