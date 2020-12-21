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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/musulmane-1590279762.html
В ОП будут следить за исламофобскими заявлениями политиков на выборах
В ОП будут следить за исламофобскими заявлениями политиков на выборах
Эксперты и члены Общественной палаты России во время выборов в Госдуму будут следить за высказываниями политиков на тему миграции и мусульман, заявил член... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T19:06
2020-12-21T19:06
религия и мировоззрение
религия
лдпр
госдума рф
александр брод
владимир жириновский
франция
париж
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты и члены Общественной палаты России во время выборов в Госдуму будут следить за высказываниями политиков на тему миграции и мусульман, заявил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России (ДСМР) и Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации"."Традиционно члены общественной палаты, эксперты будут вести мониторинг избирательной кампании с точки зрения недопустимости националистической, мигрантофобной риторики, в том числе оскорбляющей чувства мусульман, их права и ценности", - сказал Брод.По его словам, если будут "вопиющие высказывания", об этом будут "сообщать публично и обращать на это внимание" избирательной системы.В презентованном ДСМР и РАРС докладе отмечается, что большую опасность представляют "высказывания ряда известных политиков, журналистов и общественных деятелей, содержащие в себе черты исламофобии".Так, например, авторы документа привели в пример высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о терактах во Франции, где был убит учитель, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Приводится цитата Жириновского, где он призывает в связи с терактами в Париже "проверить все (российские мусульманские – ред.) учебные заведения, где может быть экстремистская литература", чтобы вскрыть "спящие" ячейки."Таким образом, Владимир Жириновский обвиняет все исламские учебные заведения России в экстремизме, экстраполируя совершенное во Франции конкретным человеком преступление на мусульманское сообщество в целом", - отмечают авторы доклада.Выборы в Госдуму России пройдут в сентябре 2021 года.
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религия, лдпр, госдума рф, александр брод, владимир жириновский, франция, париж

В ОП будут следить за исламофобскими заявлениями политиков на выборах

19:06 21.12.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Эксперты и члены Общественной палаты России во время выборов в Госдуму будут следить за высказываниями политиков на тему миграции и мусульман, заявил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, а также совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.
В понедельник на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" Духовное собрание мусульман России (ДСМР) и Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) представили доклад "О ситуации с соблюдением прав мусульман в Российской Федерации".
"Традиционно члены общественной палаты, эксперты будут вести мониторинг избирательной кампании с точки зрения недопустимости националистической, мигрантофобной риторики, в том числе оскорбляющей чувства мусульман, их права и ценности", - сказал Брод.
По его словам, если будут "вопиющие высказывания", об этом будут "сообщать публично и обращать на это внимание" избирательной системы.
В презентованном ДСМР и РАРС докладе отмечается, что большую опасность представляют "высказывания ряда известных политиков, журналистов и общественных деятелей, содержащие в себе черты исламофобии".
Так, например, авторы документа привели в пример высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о терактах во Франции, где был убит учитель, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Приводится цитата Жириновского, где он призывает в связи с терактами в Париже "проверить все (российские мусульманские – ред.) учебные заведения, где может быть экстремистская литература", чтобы вскрыть "спящие" ячейки.
"Таким образом, Владимир Жириновский обвиняет все исламские учебные заведения России в экстремизме, экстраполируя совершенное во Франции конкретным человеком преступление на мусульманское сообщество в целом", - отмечают авторы доклада.
Выборы в Госдуму России пройдут в сентябре 2021 года.
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
Вчера, 13:02Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеРелигияЛДПРГосдума РФАлександр БродВладимир ЖириновскийФранцияПариж
 
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