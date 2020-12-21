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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201221/musulmane--1590212125.html
Всплеска нарушений прав мусульман в 2020 году не было, уверен Брод
Всплеска нарушений прав мусульман в 2020 году не было, уверен Брод
Серьезного всплеска инцидентов, связанных с нарушением прав мусульман, в 2020 году не произошло, сообщил член совета при президенте РФ по развитию гражданского... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:43
2020-12-21T13:43
религия и мировоззрение
религия
кпрф
госдума рф
генеральная прокуратура рф
александр брод
сергей гаврилов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Серьезного всплеска инцидентов, связанных с нарушением прав мусульман, в 2020 году не произошло, сообщил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод."Несмотря на тяготы периода, связанного, прежде всего, с пандемией коронавируса, всеобщим депрессивным настроем, серьезного всплеска инцидентов, связанного с нарушением прав мусульман, не произошло", - сказал Брод на круглом столе о развитии межрелигиозного диалога в России, защите прав верующих, противодействии ксенофобии и экстремизму в рамках реализации стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что были "те же практически нарушения, что и в прошлом году": акты вандализма, вопросы, связанные с неразрешением строительства мечетей, отдельные случаи нападений на мусульман, при этом значительно меньше стало преступлений экстремистской, террористической направленности."Мы слышали, какая тревожная статистика в зарубежных странах, РФ выглядит здесь в более выигрышном положении", - подчеркнул Брод.Однако, напомнил он, возникали споры, связанные с "отражением темы мусульман в произведениях искусства"."Прежде всего, это связано с сериалом "Зулейха". Я тоже как правозащитник направлял запросы в министерство культуры, в ассоциацию телерадиовещателей, что при создании таких массовых произведений, в частности сериалов, нужно соблюдать этические нормы и уважительно относиться к чувствам верующих", - пояснил Брод.В конце апреля глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) направил обращения в Генпрокуратуру и Минкультуры в связи с показом данного сериала. По мнению Гаврилова, тот факт, что в сериале "Зулейха открывает глаза" имена и фамилии российских муфтиев были даны политическим заключенным, оскорбляет чувства верующих.Режиссер сериала Егор Анашкин, комментируя РИА Новости критику ленты, призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился. По его словам, ему часто пишут и звонят с положительными отзывами о сериале. Анашкин добавил, что история, показанная в сериале, - "это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше".
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религия, кпрф, госдума рф, генеральная прокуратура рф, александр брод, сергей гаврилов

Всплеска нарушений прав мусульман в 2020 году не было, уверен Брод

13:43 21.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЧлен Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 24 апреля 2018
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод во время круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Серьезного всплеска инцидентов, связанных с нарушением прав мусульман, в 2020 году не произошло, сообщил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод.
"Несмотря на тяготы периода, связанного, прежде всего, с пандемией коронавируса, всеобщим депрессивным настроем, серьезного всплеска инцидентов, связанного с нарушением прав мусульман, не произошло", - сказал Брод на круглом столе о развитии межрелигиозного диалога в России, защите прав верующих, противодействии ксенофобии и экстремизму в рамках реализации стратегии государственной и национальной политики РФ на период до 2025 года в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что были "те же практически нарушения, что и в прошлом году": акты вандализма, вопросы, связанные с неразрешением строительства мечетей, отдельные случаи нападений на мусульман, при этом значительно меньше стало преступлений экстремистской, террористической направленности.
"Мы слышали, какая тревожная статистика в зарубежных странах, РФ выглядит здесь в более выигрышном положении", - подчеркнул Брод.
Однако, напомнил он, возникали споры, связанные с "отражением темы мусульман в произведениях искусства".
"Прежде всего, это связано с сериалом "Зулейха". Я тоже как правозащитник направлял запросы в министерство культуры, в ассоциацию телерадиовещателей, что при создании таких массовых произведений, в частности сериалов, нужно соблюдать этические нормы и уважительно относиться к чувствам верующих", - пояснил Брод.
В конце апреля глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) направил обращения в Генпрокуратуру и Минкультуры в связи с показом данного сериала. По мнению Гаврилова, тот факт, что в сериале "Зулейха открывает глаза" имена и фамилии российских муфтиев были даны политическим заключенным, оскорбляет чувства верующих.
Режиссер сериала Егор Анашкин, комментируя РИА Новости критику ленты, призвал всех с уважением относиться к тем, кому фильм понравился. По его словам, ему часто пишут и звонят с положительными отзывами о сериале. Анашкин добавил, что история, показанная в сериале, - "это история о прощении, о том, как простая татарская женщина нашла в себе силы и мужество простить своего врага, полюбить его и продолжить жить дальше".
глава Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
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Религия и мировоззрениеРелигияКПРФГосдума РФГенеральная прокуратура РФАлександр БродСергей Гаврилов
 
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