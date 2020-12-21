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Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе
Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион, заявил президент РФ РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T13:38
2020-12-21T13:38
2020-12-21T14:41
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников."Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь", - подчеркнул президент РФ.Путин также заявил, что ответственно и мужественно действуют российские военнослужащие в Сирии. "По сути их повседневная работа – это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом", - указал он.
https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html
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нагорный карабах, владимир путин, в мире