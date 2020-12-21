https://ria.ru/20201221/mirotvortsy-1590211318.html

Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе

Путин назвал российских миротворцев гарантией безопасности в Карабахе

Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион, заявил президент РФ РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T13:38

2020-12-21T13:38

2020-12-21T14:41

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские миротворцы стали гарантией безопасности в Нагорном Карабахе, они рискуют своей жизнью для возвращения мирной жизни в этот регион, заявил президент РФ Владимир Путин.Он уточнил, что российские миротворцы многое делают для улучшения гуманитарной ситуации и помощи беженцам, для разминирования территорий и восстановления социальной инфраструктуры, для сбережения культурных, исторических, религиозных памятников."Рискуют собой, к сожалению, не без потерь, рискуют своей жизнью, чтобы на эту землю вернулась мирная жизнь", - подчеркнул президент РФ.Путин также заявил, что ответственно и мужественно действуют российские военнослужащие в Сирии. "По сути их повседневная работа – это важнейший фактор стабильности на сирийской земле и в регионе в целом", - указал он.

https://ria.ru/20201213/karabakh-1589026775.html

нагорный карабах

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нагорный карабах, владимир путин, в мире