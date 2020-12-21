https://ria.ru/20201221/mintrud-1590161754.html

Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой

Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой

Минтруд разработал проект, который делает выплаты на детей от 3 до 7 доступными для семей, взявших детей под опеку, документ находится на межведомственном... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T09:19

2020-12-21T09:19

2020-12-21T09:19

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Минтруд разработал проект, который делает выплаты на детей от 3 до 7 доступными для семей, взявших детей под опеку, документ находится на межведомственном согласовании, сообщили в пресс-службе Минтруда."Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи станет доступнее", - сообщили в министерстве.По действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. По закону они считаются находящимися на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости.Для того чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия. Проект постановления проходит межведомственное согласование. Это решение позволит поддержать малообеспеченные семьи, взявшие под опеку детей, добавили в министерстве, отметив, что на 2021 год из бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.

https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество