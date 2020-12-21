Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201221/mintrud-1590161754.html
Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой
Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой
Минтруд разработал проект, который делает выплаты на детей от 3 до 7 доступными для семей, взявших детей под опеку, документ находится на межведомственном... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T09:19
2020-12-21T09:19
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d28b563ed1f0c4fcda71842273ac117f.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Минтруд разработал проект, который делает выплаты на детей от 3 до 7 доступными для семей, взявших детей под опеку, документ находится на межведомственном согласовании, сообщили в пресс-службе Минтруда."Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи станет доступнее", - сообщили в министерстве.По действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. По закону они считаются находящимися на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости.Для того чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия. Проект постановления проходит межведомственное согласование. Это решение позволит поддержать малообеспеченные семьи, взявшие под опеку детей, добавили в министерстве, отметив, что на 2021 год из бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.
https://ria.ru/20201218/vyplaty-1589934366.html
https://ria.ru/20201217/vyplaty-1589762331.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3eead0ea1f801e9d7e271b608144c616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд предложил давать выплаты на детей до семи лет семьям с опекой

09:19 21.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Минтруд разработал проект, который делает выплаты на детей от 3 до 7 доступными для семей, взявших детей под опеку, документ находится на межведомственном согласовании, сообщили в пресс-службе Минтруда.
"Минтруд разработал изменения в правила предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет включительно. Теперь семьям, которые взяли под опеку ребенка, такой вид помощи станет доступнее", - сообщили в министерстве.
Женщина гуляет с коляской в парке - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 16:42Новый год—2021
Пенсионный фонд объяснил правила новогодних выплат на детей
По действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. По закону они считаются находящимися на полном гособеспечении и не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости.
Для того чтобы повысить доступность пособий для семей, взявших под опеку приемных детей, вносятся изменения, которые позволят учитывать опекаемых при назначении пособия. Проект постановления проходит межведомственное согласование. Это решение позволит поддержать малообеспеченные семьи, взявшие под опеку детей, добавили в министерстве, отметив, что на 2021 год из бюджета запланировано 276 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.
Семья у витрины с новогодним украшением на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 17:46Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Стало известно, сколько детей получат предновогодние выплаты
 
Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:23Московские власти рассказали про обновление транспорта в 2021 году
08:23Глава Екатеринбурга написал заявление об отставке
08:19Роскомнадзор рассказал, как быстро интернет-площадки удаляют фейки
08:13Названы российские сервисы, рекомендуемые для предустановки на Smart TV
08:05YouTube стал лидером по распространению фейков в России
08:04Роскомнадзор рассказал о борьбе с сайтами, распространяющими фейки
08:02Москвичей предупредили о похолодании и гололедице
07:56МЧС доставило 35 вагонов с гумпомощью для Карабаха
07:50Сенат США принял пакет стимулирования экономики на $900 миллиардов
07:49Жительница Томской области избила сына за плохое поведение в школе
07:41Жительница Югры обвинила мужчину в изнасиловании за отказ покупать еду
07:21Антонов прокомментировал новые санкции США против российских компаний
07:08Россияне рассказали, чем им запомнился 2020 год
07:05Россияне рассказали, как предпочитают встречать Новый год
06:55Гватемала запретила въезд из Великобритании и Южной Африки
06:15Жителя Магадана осудили на 19 лет за убийство врача
06:14Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
06:11Роструд рассказал о работе 31 декабря
06:01Украина наложила арест на 32 судна за заходы в крымские порты
05:58Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции
Лента новостейМолния