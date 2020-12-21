https://ria.ru/20201221/lokdaun-1590147095.html
Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна
Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна
Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:32
2020-12-21T00:32
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
воз
великобритания
дания
лондон
нидерланды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a7e7341fc0158b0b3d4feb71bc282076.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.По информации издания, толпы горожан, которые пытаются выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничительных мер, скопились на крупных вокзалах города. Также образовались крупные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.Ранее власти Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации. Новый штамм коронавируса, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд стран из-за выявления нового варианта коронавируса решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией.В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун.Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590144821.html
https://ria.ru/20201220/velikobritaniya-1590127834.html
великобритания
дания
лондон
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2bafcabb0609fb884c373b4d1289a786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, великобритания, дания, лондон, нидерланды, в мире