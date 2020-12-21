https://ria.ru/20201221/lokdaun-1590147095.html

Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна

Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна

Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T00:32

2020-12-21T00:32

2020-12-21T02:04

новый штамм коронавируса в британии

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

борис джонсон

воз

великобритания

дания

лондон

нидерланды

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.По информации издания, толпы горожан, которые пытаются выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничительных мер, скопились на крупных вокзалах города. Также образовались крупные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.Ранее власти Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации. Новый штамм коронавируса, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд стран из-за выявления нового варианта коронавируса решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией.В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун.Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201220/koronavirus-1590144821.html

https://ria.ru/20201220/velikobritaniya-1590127834.html

великобритания

дания

лондон

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, великобритания, дания, лондон, нидерланды, в мире