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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201221/lokdaun-1590147095.html
Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна
Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна
Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид... РИА Новости, 21.12.2020
2020-12-21T00:32
2020-12-21T02:04
новый штамм коронавируса в британии
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
борис джонсон
воз
великобритания
дания
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.По информации издания, толпы горожан, которые пытаются выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничительных мер, скопились на крупных вокзалах города. Также образовались крупные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.Ранее власти Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации. Новый штамм коронавируса, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд стран из-за выявления нового варианта коронавируса решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией.В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун.Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новый штамм коронавируса в британии, коронавирус covid-19, борис джонсон, воз, великобритания, дания, лондон, нидерланды, в мире

Жители Лондона массово покидают город из-за локдауна

00:32 21.12.2020 (обновлено: 02:04 21.12.2020)
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Жители Лондона стали массово покидать британскую столицу после ужесточения ограничений из-за выявления нового варианта коронавируса. Об этом сообщает таблоид The Daily Mail.
По информации издания, толпы горожан, которые пытаются выбраться из Лондона до вступления в силу новых ограничительных мер, скопились на крупных вокзалах города. Также образовались крупные заторы на основных автомобильных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.
Мужчина в защитной маске на одной из улиц Лондона, Великобритания - РИА Новости, 1920, 20.12.2020
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Ранее власти Великобритании подтвердили, что новый тип коронавируса, выявленный в стране, может быть на 70 процентов заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. При этом отмечается, что ничто не указывает на его повышенную опасность с точки зрения смертности или госпитализации.
Новый штамм коронавируса, по данным ВОЗ, также обнаружили в Нидерландах, Дании и Австралии. Ряд стран из-за выявления нового варианта коронавируса решили приостановить транспортное сообщение с Великобританией.
В субботу премьер Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути означают локдаун.
Число выявленных случаев COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки выросло на 35 928, что почти на 9 тысяч больше, чем накануне, умерли 326 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 2 040 147 человек, умер 67 401 заболевший.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус COVID-19Борис ДжонсонВОЗВеликобританияДанияЛондонНидерландыВ мире
 
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