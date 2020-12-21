https://ria.ru/20201221/kravchuk-1590294406.html

Кравчук ответил на заявление Путина по Донбассу

Кравчук ответил на заявление Путина по Донбассу

Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал слова президента России Владимира Путина об урегулировании... РИА Новости, 21.12.2020

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал слова президента России Владимира Путина об урегулировании ситуации на юго-востоке Украины. В четверг на большой пресс-конференции российский лидер отметил прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в прошлом году на "нормандском" саммите в Париже. При этом он подчеркнул, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта. Как утверждает Кравчук, представители Киева поднимают в контактной группе насущные проблемы, такие как транспорт или социальные вопросы, а переговорщики от Москвы и самопровозглашенных республик уходят от обсуждения и связывают решение этих задач с вопросом политического статуса Донбасса. "Мол, будет отменен закон о местных выборах, мы будем рассматривать этот вопрос — это прямо говорилось с экрана", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24". По его мнению, политические проблемы не имеют "никакой привязки" к этим вопросам. Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20201123/bogdan-1585934372.html

https://ria.ru/20201206/kravchuk-1587892860.html

россия

донецкая народная республика

луганская область

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